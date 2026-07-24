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Einer Rubio abandona el Tour de Francia tras sufrir grave accidente en la etapa 19: vea el video y parte médico

El ciclista colombiano, del Movistar Team, sufrió un aparatoso accidente en la etapa 19 del Tour de Francia, sufriendo algunas heridas en el rostro.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
12:48 p. m.
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El Tour de Francia 2026 terminó de la peor manera para Einer Rubio. El ciclista colombiano del Movistar Team se vio obligado a abandonar la competencia este viernes, durante la etapa 19, luego de sufrir un fuerte accidente en el ascenso al mítico Alpe d'Huez.

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El incidente quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Así fue el accidente de Einer Rubio en el Tour de Francia

El corredor boyacense protagonizó una aparatosa caída cuando ascendía hacia Alpe d'Huez.

Según las primeras imágenes difundidas, Rubio terminó chocando contra la parte trasera de un vehículo del UAE Team Emirates-XRG que se estancó, lo que provocó su caída sobre el asfalto.

El impacto fue fuerte y el colombiano sufrió varias heridas en el rostro. Aunque intentó recuperarse, finalmente no pudo continuar en competencia y abandonó la etapa.

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El video del accidente comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre los aficionados al ciclismo, quienes siguieron de cerca la actuación del colombiano durante la presente edición de la ronda francesa.

Movistar Team confirmó el abandono del colombiano

Minutos después del accidente, el Movistar Team confirmó oficialmente la retirada de Einer Rubio mediante un breve comunicado en sus redes sociales.

"Einer Rubio ha abandonado la carrera durante la ascensión a Alpe d'Huez. Ampliaremos la información tan pronto como sea posible", informó la escuadra española.

Comunicado oficial sobre accidente de Einer Rubio

"Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d'Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones", escribió la escuadra ciclística.

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