¡Bombazo en la NBA! LeBron James firmará con nuevo equipo y jugará por otro anillo

LeBron James puso fin a uno de los mayores interrogantes del mercado de la NBA. Después de semanas de rumores sobre su futuro, el máximo anotador en la historia de la liga confirmó que jugará con los Philadelphia 76ers, equipo con el que buscará conquistar el quinto campeonato de su carrera.

La decisión marca el cierre de una etapa de siete temporadas con Los Angeles Lakers y abre un nuevo desafío para una de las mayores leyendas del baloncesto.

LeBron James jugará en los Philadelphia 76ers

El alero de 41 años anunció este viernes que firmó por dos temporadas con los Sixers, en una decisión que sorprendió a la NBA y que convierte a Philadelphia en uno de los principales aspirantes al título.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", escribió LeBron James en su cuenta de X.

El jugador explicó que su elección no estuvo motivada por el aspecto económico. "Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar", afirmó.

Según ESPN, LeBron acordó un contrato de dos años por ocho millones de dólares, con opción de jugador, dejando atrás los 52 millones de dólares que percibió durante su última temporada con los Lakers.

Un nuevo intento por conquistar el quinto anillo

Los 76ers serán el cuarto equipo en la carrera de LeBron, tras sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

En Philadelphia compartirá camerino con Joel Embiid, Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2023, el explosivo Tyrese Maxey y Jaylen Brown, reciente incorporación del equipo y figura durante una década con los Boston Celtics.

La franquicia no conquista un campeonato desde 1983 y no disputa unas Finales desde 2001, por lo que la llegada de "King James" renueva la ilusión de una afición que sueña con volver a la cima.

Con este movimiento también concluye una exitosa etapa en Los Angeles Lakers, donde LeBron conquistó el título de 2020 y escribió otro capítulo histórico al compartir equipo con su hijo Bronny James.

Ahora, el máximo anotador de todos los tiempos buscará demostrar que, incluso a los 41 años, todavía tiene argumentos para competir por otro campeonato de la NBA.