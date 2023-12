"Amo a Colombia": Rigoberto Urán recibió el Escudo de Antioquia, en la categoría Oro

Rigoberto Urán es uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia. Sus dos subcampeonatos en el Giro de Italia, su segundo puesto en el Tour de Francia 2017 y su podio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 dan fe de ello. Este miércoles 20 de diciembre, el 'Toro de Urrao' recibió el Escudo de Antioquia, en la categoría Oro.

Urán le demostró al país y al mundo que con esfuerzo se logran los objetivos. El pedalista del EF Education-EasyPost venció a la pobreza, violencia y pocas oportunidades para disputar las carreras más importantes del mundo. 'Rigo' perdió a su padre, asesinado presuntamente por los paramilitares, cuando tenía escasos 14 años. El antioqueño nunca se bajó de su 'caballito de acero' y su resiliencia le permitió ser uno de los deportistas más queridos y respetados de Colombia.

El urraeño, de 36 años, planea retirarse del deporte de las bielas después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Urán ganó etapas en las tres 'grandes', se subió al podio de la 'Grande Boucle', la 'Corsa Rosa', Tirreno-Adriático, Volta a Cataluña y se colgó una inolvidable medalla de plata en las justas londinenses.

¿Qué dijo Rigoberto Urán tras recibir el Escudo de Antioquia, en la categoría Oro?

"Este es un homenaje muy bonito, siempre lo he dicho, el apoyo que tuve de la Gobernación en mis primeros años en el ciclismo ha sido muy importante, todo lo que me ayudaron en mi carrera deportiva, me alegra ver y vivir esto, me alegra poder compartir esta condecoración con todos los antiqueños porque amo a Antioquia y a Colombia", fueron las palabras del notable 'escarabajo'.

Rigoberto Urán fue condecorado en su tierra. El gobernador Aníbal Gaviria le impuso el escudo de Antioquia, categoría oro, por su exitosa carrera de casi 20 años en el ciclismo mundial y por ser un ejemplo para la juventud ⬇️ pic.twitter.com/uW3OULMWkQ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 20, 2023

Juan Guillermo Cuadrado también recibió el Escudo de Antioquia, en la categoría Oro

Con ALEGRÍA entregamos el Escudo de Antioquia, Categoría Oro, a Juan Guillermo Cuadrado (@Cuadrado), genio con el balón, atleta ejemplar y ser humano excepcional. Gracias por poner nuestras banderas en lo más alto del fútbol mundial y por ser inspiración para nuestros jóvenes. pic.twitter.com/ERgzaYjtG2 — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 20, 2023

