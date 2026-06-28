Más de 1.400 muertos y 50.000 desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto en busca de sobrevivientes de los terremotos que sacudieron Venezuela hace más de tres días y que, hasta este domingo, han dejado cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

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La esperanza de hallar personas con vida disminuye a más de 90 horas del doble sismo del miércoles, de magnitudes 7,2 y 7,5, considerados entre los más fuertes y destructivos en América Latina.

La Guaira, una ciudad en ruinas

El balneario de La Guaira, a 40 kilómetros de Caracas, parece una zona de guerra: decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan, aunque la población expresa su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros rastrean las ruinas mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses sobrevuelan la zona.

El último balance oficial reporta 1.430 muertos y 3.238 heridos, pero Naciones Unidas estima unos 50.000 desaparecidos.

Una valla digital en Caracas exhibe carteles de personas buscadas, mientras barrios enteros quedaron reducidos a polvo. La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 33 personas fueron halladas con vida el sábado, entre ellas un niño de 11 años.

Caos, solidaridad y denuncias

La magnitud de la tragedia recuerda a la devastación de 1999, cuando lluvias y deslaves dejaron más de 10.000 muertos en La Guaira. Ahora, la ONU calcula que los sismos podrían generar casi siete millones de damnificados y pérdidas por 6.700 millones de dólares.

La zona fue militarizada y se exige un salvoconducto para ingresar, lo que ha generado críticas entre rescatistas. Mientras tanto, abundan las denuncias de saqueos y robos, y familiares de desaparecidos bloquean vías para exigir asistencia. El papa León XIV expresó su gratitud a quienes trabajan en las labores de búsqueda y asistencia.

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Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de buques, aviones y helicópteros para apoyar las operaciones. En total, 24 países han enviado más de 2.700 rescatistas y 521 toneladas de ayuda humanitaria.

Sin embargo, la crisis económica y el colapso de los servicios públicos agravan la emergencia. “Es simplemente muy caótico, hace calor y está todo desorganizado. Ojalá haya más personas por encontrar”, relató Craig Demeillon, bombero australiano que llegó por sus propios medios para ayudar.