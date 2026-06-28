Estos serían los rivales de Colombia, fase a fase, para soñar con la final del Mundial 2026
La Selección Colombia volverá a jugar en la noche del viernes 3 de julio de 2026.
Noticias RCN
09:44 a. m.
La Selección Colombia, tras ganarle a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo y empatar vs. Portugal, quedó primera del grupo K del Mundial 2026.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo sumaron 7 puntos en la fase de grupos, anotaron cuatro goles, recibieron uno y enfrentarán a Ghana en los dieciseisavos de final.
Ese partido será el próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche, en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos.
Además, en caso de avanzar, ya quedó definido cuál sería el camino de Colombia fase a fase.
¡Atento! Estos serían los rivales de Colombia para soñar con la final del Mundial 2026
Si la Selección Colombia supera a Ghana en los dieciseisavos de la Copa del Mundo, tendría que enfrentar en los octavos de final al ganador entre Suiza o Argelia.
Además, en caso de llegar a cuartos, se encontraría con la selección que avance entre Argentina, Cabo Verde, Australia y Egipto.
Y, finalmente, si la 'tricolor' consigue llegar hasta la semifinal, se toparía con el seleccionado que avance entre Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o República Democrática del Congo.
Así quedó el grupo K del Mundial 2026, con la presencia de la Selección Colombia
Luego del empate entre Colombia vs. Portugal y la victoria de República Democrática del Congo vs. Uzbekistán, la tabla de posiciones del grupo K de la Copa del Mundo 2026 finalizó así:
- Colombia: 7 puntos (+3).
- Portugal: 5 puntos (+5).
- República Democrática del Congo: 4 puntos (+1).
- Uzbekistán: 0 puntos (-9).
Así quedó el grupo L del Mundial 2026, con la presencia de Ghana, el nuevo rival de Colombia
Ghana, el rival de la 'tricolor' en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, le ganó a Panamá, empató vs. Inglaterra y perdió vs. Croacia.
Su grupo, tras las tres fechas, quedó así:
- Inglaterra: 7 puntos (+4).
- Croacia: 6 puntos (0).
- Ghana: 4 puntos (0).
- Panamá: 0 puntos (-4).