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Colegio público de Bogotá quedó entre los 10 mejores del mundo: ¿cuál es?

La institución ubicada en Kennedy, fue seleccionada como finalista de los World’s Best School Prizes 2026.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

junio 28 de 2026
11:57 a. m.
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Un colegio oficial de Bogotá logró un reconocimiento internacional al ser incluido entre los diez mejores del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, uno de los premios que destacan a las instituciones educativas más innovadoras por su impacto en la transformación de la educación.

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La nominación convierte a esta institución en la única representante de Colombia dentro de su categoría y la ubica entre las experiencias educativas más destacadas a nivel internacional.

¿Cuál fue el colegio y qué hizo que fuera reconocido entre los mejores del mundo?

Se trata del colegio Las Margaritas, administrado por Alianza Educativa y ubicado en la localidad de Kennedy.

El reconocimiento fue otorgado por la implementación del modelo 'Refugio Socioemocional', un espacio pedagógico diseñado para que estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa puedan identificar, comprender y gestionar sus emociones de manera saludable.

Además de promover el bienestar emocional, este modelo busca fortalecer habilidades como la empatía, la toma responsable de decisiones, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de relaciones basadas en el respeto y la colaboración.

¿Por qué este proyecto educativo es diferente?

Según explicó Diana Basto, directora de Alianza Educativa, el colegio Las Margaritas es el único representante de Colombia entre los diez finalistas de la categoría Estilos de Vida Saludables, y comparte ese reconocimiento en América Latina únicamente con una institución de Ecuador.

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Uno de los aspectos más llamativos del modelo es que son los propios estudiantes quienes lideran parte del proceso.

Actualmente, más de 119 estudiantes han sido formados como mediadores escolares gracias al programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que les permite intervenir en la resolución de conflictos y promover una convivencia pacífica entre sus compañeros.

¿Qué resultados ha obtenido el colegio?

La institución educativa ha logrado consolidarse dentro del top 30 de los mejores colegios públicos de Bogotá, gracias a los resultados obtenidos con este modelo.

Entre los principales indicadores se destacan una tasa de deserción escolar inferior al 1% y cero casos de acoso escolar, cifras que reflejan el impacto del trabajo realizado en materia de convivencia y bienestar.

¿Qué son los World's Best School Prizes?

Los World’s Best School Prizes, organizados por T4 Education, reconocen a las instituciones educativas que, a través de proyectos innovadores, contribuyen a transformar la educación y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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