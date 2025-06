Rodallega, cerca del primero para Santa Fe: el delantero acarició el gol con potente disparo

Independiente Santa Fe e Independiente Medellín se enfrentan en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay I-2025.

Con un Campín teñido de rojo y blanco, colmado por la hinchada 'cardenal', el duelo transcurre parcialmente con un empate 0-0, dejando la emoción y el suspenso intacto para el segundo tiempo.

El ambiente previo al encuentro fue de pura euforia. Santa Fe llegó a esta instancia decisiva tras una fase de grupos electrizante, protagonizando una clasificación dramática en la última fecha del Grupo B al dejar en el camino a su eterno rival de patio, Millonarios.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín selló su boleto a la final de manera anticipada desde el Grupo A, demostrando solidez y ambición a lo largo del torneo.

Ambos equipos saltaron al campo con la determinación de dar el primer golpe en esta serie, pero la solidez defensiva y la falta de puntería han mantenido el marcador en ceros, a pesar de las oportunidades generadas.

Las opciones gol claras de Independiente Santa Fe en la final de ida ante Medellín

A pesar del 0-0 parcial, el encuentro entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín no ha estado exento de emociones y oportunidades claras que han hecho levantar a los miles de hinchas en El Campín.

Ambos conjuntos han tenido dos opciones claras de gol, pero la precisión en la definición ha sido el factor ausente hasta el momento.

Una de las jugadas más cercanas al gol para los locales provino de los pies de Hugo Rodallega. El experimentado delantero ejecutó un potente tiro libre directo que, tras desviarse en un defensor rival, pasó peligrosamente cerca del arco defendido por Aguerre. Rodallega, visiblemente frustrado, reclamó con vehemencia un tiro de esquina, el cual fue concedido, aunque sin mayores consecuencias posteriores.

Por el lado del 'Poderoso', la oportunidad más nítida llegó un par de minutos antes de la acción de Rodallega. La jugada se gestó de forma excelente por el costado derecho, con Berrio y León como principales protagonistas.

Sin embargo, en la definición final, el jugador León envió el balón por un costado del arco, con el portero ya vencido, desperdiciando así una clarísima ocasión de abrir el marcador y poner en ventaja a los antioqueños.

Hugo Rodallega, el futbolista más insistente de Santa Fe en la final ante el DIM

Hugo Rodallega, el referente ofensivo de Independiente Santa Fe ha buscado constantemente ser protagonista en esta final de ida, tal como lo ha sido a lo largo de la Liga BetPlay I-2025.

No obstante, en este partido particular, la pelota no le ha llegado con la fluidez y frecuencia a la que ha estado acostumbrado en encuentros anteriores.

Esta situación ha llevado al delantero a salirse de su zona de confort, buscando el balón en diferentes sectores del campo, intentando generar juego y conectar con sus compañeros en el mediocampo y las bandas.