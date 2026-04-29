“Quiero descansar”: Rodrigo Contreras enciende alarmas sobre su continuidad en Millonarios

El delantero argentino Rodrigo Contreras encendió las alarmas en Millonarios FC tras dejar abierta la posibilidad de una salida en el próximo mercado de mitad de año.

Luego del empate 0-0 frente a São Paulo FC por la Copa Sudamericana, el atacante habló con la prensa y sorprendió con declaraciones cargadas de sinceridad y emoción.

Aunque el goleador ha sido una de las piezas clave del equipo en la temporada, su presente personal parece estar pesando más que lo deportivo. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron inquietud entre los hinchas azules.

“Quiero descansar”: una decisión que toma fuerza

Contreras fue claro al referirse a su situación fuera de las canchas. “Fueron días muy duros para mí, la pasé mal, tenía mi familia lejos. Estoy solo en Bogotá y cuando a uno le pasa eso uno se replantea muchas cosas”, confesó. Sus declaraciones dejan ver un desgaste emocional que podría influir en su continuidad.

El delantero agregó: “Quiero descansar, recuperar el tiempo con mi familia. La verdad que llevo años lejos de mi familia. Esperemos qué pasa, pero cada vez se me hace más difícil estar lejos de mi familia”.

Además, enfatizó que, pese a todo, mantiene su compromiso con el azul. “Mientras esté acá ayudaré a mi equipo a conseguir grandes cosas”.

Estas palabras abren la puerta a una posible salida en junio, en un momento clave para el club, que aún pelea por avanzar en el torneo continental.

Contreras aclara rumores y piensa en el presente

En medio de versiones sobre supuestos problemas internos, Contreras también salió al paso. “Como equipo estamos muy unidos. Quiero aclarar que yo no me peleé con nadie. Es completamente mentira”, aseguró, buscando llevar tranquilidad al entorno del equipo.

Por ahora, el delantero se enfoca en lo inmediato. Millonarios tendrá cuatro partidos decisivos, uno de ellos este fin de semana por liga, donde definirá su clasificación.