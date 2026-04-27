Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

La recta final de la Liga BetPlay está al rojo vivo. Tras disputarse la fecha 18, solo queda una jornada para definir a los ocho clasificados, y seis equipos siguen con opciones de meterse en los cuadrangulares.

La última fecha promete emociones, cálculos y partidos decisivos en distintas ciudades del país.

Ya tienen su lugar asegurado clubes como Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas. Desde ahí hacia abajo, la pelea está completamente abierta.

Inter y Santa Fe, duelo directo que define todo

Uno de los partidos más atractivos será el que enfrente a Internacional de Bogotá contra Independiente Santa Fe en El Campín. Este duelo es clave porque ambos llegan con posibilidades claras.

El equipo dirigido por Ricardo Valiño depende de sí mismo, pues si gana, clasifica sin mirar otros resultados. Incluso con un empate podría avanzar, siempre y cuando sus rivales directos no sumen de a tres.

Por su parte, Santa Fe tiene un panorama más complejo. Está obligado a ganar y esperar que equipos como Cali y Medellín no lo superen en la tabla. También podría clasificar con un empate, pero necesitaría varios resultados favorables en otros estadios.

Cali y Medellín, con margen mínimo de error

Deportivo Cali visitará a Tolima en Ibagué, un escenario complicado. Para clasificar, el conjunto azucarero necesita ganar o, en caso de empatar, depender de tropiezos de sus rivales directos como Santa Fe, Millonarios y DIM. Clasifica con el empate si DIM cae y sucede los mismo con Santa Fe por dos goles o más.

En tanto, Independiente Medellín jugará en casa ante Águilas Doradas. El ‘Poderoso’ también está obligado a sumar de a tres y mirar de reojo lo que ocurra con Cali. Si ambos ganan, la diferencia de gol será determinante. El empate le sirve si Santa fe (por más de tres goles) y Cali pierdan.

Millonarios y Bucaramanga, a la espera del milagro

Millonarios llega con 25 puntos y necesita ganar en su visita a Alianza. Además, deberá esperar que varios resultados jueguen a su favor, aunque su diferencia de gol puede ser un punto a favor. debe ganar y esperar que Cali y Medellín no sumen de a tres.

Finalmente, Atlético Bucaramanga tiene una de las tareas más difíciles. Debe vencer a Fortaleza en Bogotá y esperar que todos sus rivales directos pierdan. Un escenario complicado, pero no imposible en una fecha que promete ser de infarto.

La jornada 19 será definitiva. Las cuentas están sobre la mesa, pero en el fútbol colombiano todo puede pasar. Se espera que la jornada 19 se juegue entre viernes 1 y domingo 3, siendo este el último día de los partidos simultáneo con los clubes que disputarán la clasificación.