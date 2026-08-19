La Media Maratón Entre Montañas correrá por la reconstrucción del Quindío

El próximo 13 de septiembre de 2026, Salento y el Valle de Cocora serán escenario de la Media Maratón Entre Montañas, una carrera que este año tendrá un propósito adicional: el 15 % de cada inscripción será destinado a la reconstrucción de las zonas más afectadas del Quindío.

¿Cuándo y dónde será la Media Maratón Entre Montañas?

La competencia se realizará el domingo 13 de septiembre en Salento, Quindío, con un recorrido lleno de los paisajes más representativos de la región, incluido el Valle de Cocora y sus emblemáticas palmas de cera.



La organización desarrollará este evento como una experiencia deportiva, pero también como una forma de respaldar a las comunidades que enfrentan el proceso de recuperación. Por eso, la nueva etapa de inscripciones está vinculada directamente con esta iniciativa solidaria.

El mensaje de la carrera es claro:

Corre por tu gente, corre por su recuperación, corre por Colombia.

Además del aporte incluido en cada inscripción, durante la jornada habrá espacios destinados a quienes quieran realizar donaciones adicionales.

La carrera que aportará a la reconstrucción del Quindío

La organización informó que el 15 % del valor de cada inscripción será destinado a la reconstrucción de las zonas más afectadas del Quindío.

La iniciativa busca que el impacto de la carrera vaya más allá de los participantes. De acuerdo con la organización, detrás del evento también están familias, comerciantes, hoteles, restaurantes y proveedores de la región que encuentran en esta actividad una oportunidad para dinamizar la economía local.

La Media Maratón Entre Montañas también incorpora componentes relacionados con la educación ambiental y el cuidado del territorio. Entre sus acciones se encuentran iniciativas de regeneración mediante la siembra de árboles y palma de cera.

Así, quienes lleguen a Salento para competir o acompañar a los corredores podrán aportar al movimiento económico de la zona mientras participan en una actividad con enfoque ambiental y social.

La invitación está abierta tanto para corredores colombianos como para personas que quieran viajar desde otros lugares. La organización busca convertir la carrera en un punto de encuentro alrededor del deporte y la recuperación del territorio.

De esta manera, la Media Maratón Entre Montañas tendrá un componente solidario. Para los organizadores, la apuesta es que miles de pasos por las montañas del Quindío también se conviertan en apoyo para su reconstrucción.