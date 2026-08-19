El 'Pibe' Valderrama no se guardó nada y le cantó la tabla a Néstor Lorenzo por su nuevo asistente en la Selección Colombia

El panorama entorno a la Selección Colombia de Fútbol no deja de generar debate. Tras el remezón provocado por la vacante en el cuerpo técnico tras la salida de Luis Amaranto Perea rumbo a la dirección técnica de Independiente Medellín, el estratega argentino Néstor Lorenzo movió sus fichas e incorporó a su compatriota José María Bazán como nuevo asistente técnico de la ‘Tricolor’.

La decisión, aunque amparada en la autonomía del entrenador, revivió una histórica conversación sobre el protagonismo de los estrategas nacionales en el banquillo del equipo patrio.

Una de las opiniones más esperadas —y sin duda de las más contundentes— no tardó en llegar. Durante una emisión del programa Medio Tiempo en el canal Win Sports, el legendario excapitán de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, fijó su postura frente a la llegada del nuevo asistente argentino y lanzó un reclamo tan directo como folclórico.

Duro dardo del Pibe contra Lorenzo

Valderrama comenzó su intervención entendiendo la lógica con la que operan los entrenadores al momento de estructurar su grupo de trabajo más cercano. "En el fútbol, hay que armar el equipo con amigos. Cada técnico tiene sus amigos; siempre me lo enseñaron y es así: Néstor tiene su amigo y él responde. Si yo armo un cuerpo técnico, tengo que buscar mis amigos… y él está haciendo eso", explicó el histórico '10', reconociendo el derecho de Lorenzo a rodearse de profesionales de su entera confianza.

Sin embargo, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando el 'Pibe' cuestionó la ausencia de estrategas colombianos dentro del banquillo tricolor. Con su característica soltura, el samario dejó ver la frustración del gremio técnico local al sentirse excluidos del máximo escenario del balompié nacional.

“¿Que quiero colombianos? Quisiera colombiano, pero nos cortaron el agua y la luz a todos nosotros allá. Ni la luz y el agua, todos estamos afuera. No sé por qué, pero todos estamos afuera”, sentenció Valderrama en vivo, frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y desencadenó múltiples opiniones en el ámbito deportivo.

Más allá de la controversia por los asistentes en la raya técnica, el 'Pibe' aprovechó el espacio para analizar la actualidad futbolística del combinado nacional de cara a los próximos compromisos internacionales. Para el exjugador, el recambio generacional en el plantel de futbolistas es un tema prioritario que no puede seguir dilatándose.

"Es el momento del recambio de nosotros, ¿qué vamos a esperar?; vamos a armar equipo nuevo, es ahora. Porque esta generación era hasta el Mundial; ahora viene otro combo", aseguró de manera tajante, pidiéndole al cuerpo técnico dar paso a las nuevas figuras emergentes que piden pista tanto en el fútbol internacional como en la liga local.