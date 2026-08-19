Nueva decisión en el caso de Yhormar Hurtado: ¿América de Cali conservará los puntos?

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 12 puntos de 12 posibles. Sin embargo, hay un proceso activo con relación a la inscripción de Yhormar Hurtado, razón por la cual Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá demandaron el resultado y piden los puntos.

El Comité Disciplinario de la Dimayor resolvió en primera instancia que América de Cali no incurrió en una infracción al utilizar al futbolista durante las dos primeras fechas de la Liga BetPlay 2026-II. El organismo desestimó las denuncias presentadas por ambos clubes y determinó que Hurtado estaba habilitado para actuar.

La decisión permitió que el equipo dirigido por David González conservara los seis puntos obtenidos ante ambos rivales: el triunfo 0-2 frente a Internacional de Bogotá y la goleada 7-0 contra Boyacá Chicó. El Comité también se abstuvo de imponer sanciones al club o al jugador.

¿Por qué Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó apelaron la decisión?

La controversia se originó por la situación deportiva de Yhormar Hurtado, quien durante 2026 tuvo participación con Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y posteriormente América de Cali. Los dos clubes denunciantes sostienen que el futbolista disputó partidos oficiales con tres equipos durante una misma temporada, lo que, según su interpretación del artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, impedía su participación con el conjunto escarlata.

El Comité Disciplinario adoptó una interpretación diferente sobre el concepto de temporada. La resolución señala que, para efectos de la reglamentación colombiana, la Liga I y la Liga II corresponden a campeonatos distintos. Además, tuvo en cuenta un precedente de la Comisión del Estatuto del Jugador de 2024 sobre la interpretación de las temporadas en el fútbol colombiano.

Con base en esos argumentos, el organismo concluyó que Hurtado estaba habilitado para jugar la Liga BetPlay II-2026 y que América no incurrió en las infracciones contempladas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

La decisión, no obstante, no cerró el expediente. La propia resolución establece que contra el fallo proceden los recursos correspondientes, por lo que los clubes denunciantes pueden intentar que una instancia superior modifique la determinación.

El caso Yhormar Hurtado podría llegar hasta el TAS

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó decidieron mantener su posición después del fallo de primera instancia y apelaron la determinación que favoreció al América de Cali. De esta manera, la disputa por los seis puntos continúa fuera de la cancha y deberá avanzar por las instancias contempladas en el régimen disciplinario del fútbol colombiano.

La resolución 073 establece que los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación están contemplados dentro del procedimiento disciplinario. Por eso, mientras las instancias correspondientes no resuelvan de manera definitiva, los seis puntos del América permanecen en la tabla y los resultados frente a Internacional y Boyacá Chicó continúan vigentes.

La discusión podría incluso escalar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia que los clubes han contemplado como último recurso dentro de la disputa. De llegar el proceso a ese escenario, la controversia dejaría de limitarse al ámbito disciplinario de la Dimayor y pasaría a una instancia internacional de arbitraje deportivo.

Por ahora, América conserva el liderato de la Liga BetPlay con pleno de puntos, pero la situación jurídica de los partidos ante Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó continúa pendiente.