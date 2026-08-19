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Roberto Solano es el nuevo agente interventor de la Nueva EPS

Solano estará a cargo de las gestiones que se adelantan en la Nueva EPS.

Foto: Nueva EPS.
Foto: Nueva EPS.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
04:53 p. m.
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La Superintendencia de Salud designó a Roberto José Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS.

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El funcionario tendrá entre sus principales responsabilidades fortalecer la gestión de la entidad y contribuir a garantizar la atención de sus más de 11 millones de afiliados.

¿Quién es el nuevo agente interventor?

Solano es abogado y cuenta con experiencia tanto en el sector público como en el privado. Su trayectoria incluye labores relacionadas con administración, control interno, gestión institucional, transparencia y aseguramiento en salud, además de haber ocupado cargos de dirección en procesos de alta complejidad.

Antes de llegar a la superintendencia, estuvo vinculado a la Alcaldía Distrital de Barranquilla como gerente de Control Interno de Gestión. Allí participó en procesos de administración del riesgo, seguimiento de indicadores, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional. También fue contralor departamental del Atlántico, experiencia que amplió su recorrido en control fiscal y vigilancia de recursos públicos.

Uno de los principales antecedentes de Solano Navarra en el sector salud fue su paso por Cajacopi EPS, actualmente Proteger EPS S.A.S. Como gerente general, estuvo al frente de una entidad que llegó a contar con más de 1.4 millones de afiliados.

Los retos en la Nueva EPS

Durante su administración lideró procesos de transformación y fortalecimiento institucional en medio de dificultades financieras, operativas y regulatorias.

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Su llegada a la Nueva EPS se produce en medio del proceso de intervención de la entidad, con el propósito de avanzar en una gestión enfocada en la prestación de los servicios y la atención de los usuarios.

La compañía señaló que el nuevo interventor llega con experiencia en administración pública, control institucional y gestión del aseguramiento en salud.

Frente al nuevo desafío, Solano aseguró que la intervención no tiene como objetivo liquidar a la EPS. En cambio, planteó la necesidad de recuperar y fortalecer la empresa mediante la experiencia acumulada, alianzas estratégicas y una administración orientada al ahorro de recursos.

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