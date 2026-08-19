Edificios empiezan a ser demolidos en Pereira ¿Quién determina si pueden salvarse tras el sismo?

En el décimo día tras el sismo de magnitud 7,4, registrado en el Pacífico colombiano, miles de pereiranos se preguntan si su hogar o lugar de trabajo se mantendrá en pie.

Y es que, en las últimas horas, comenzaron las demoliciones de edificios que representan un riesgo para la población local.

En total, 35.263 estructuras presentan averías, de las cuales 9.200 registran afectaciones estructurales severas; 10.124, daños severos sin afectación estructural; 8.437, daños moderados, y 7.140, daños leves.

Diecisiete resoluciones fueron firmadas para iniciar el proceso de demolición. Sin embargo, las edificaciones en riesgo de colapso inminente son las que, de momento, son prioridad.

¿Quién decide si un edificio debe ser demolido o no tras el sismo?

Según explicó la ingeniera civil y doctora en sismología Gina Paola Villalobos, tras el sismo se ha venido realizando un trabajo que consiste en “evaluar la microzonificación sísmica de la ciudad y tratar de hacer una correlación de las zonas de colapso con los tipos de estructura que están colapsando”.

La decisión corresponde a ingenieros especializados que han realizado un análisis de cada estructura para determinar si debe o no ser demolida; sin embargo, expertos sugieren que no todos los daños ameritan echar abajo un edificio.

El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Alexander Molina, explicó que “inicialmente, se hace una evaluación rápida donde, básicamente, se descartan o identifican las estructuras que se van a demoler por daños estructurales, en la siguiente fase se entra con mayor rigor a hacer la evaluación y la tercera fase es la que comprende la resolución”.

No es una decisión que se tome a la ligera, menos aún con casos como el registrado en las últimas horas, en el que un edificio se desplomó a nueve días del sismo, que aún mantiene bajo alerta a varias ciudades del país.