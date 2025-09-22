CANAL RCN
Deportes

Remezón en Independiente Santa Fe con posible salida de su DT: aseguran que ya tiene nuevo club

Este lunes, desde un país del continente se conocieron detalles de una posible salida del actual dt del león.

Jorge Bava Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
05:47 p. m.
Un revuelo enorme se ha generado este lunes 22 de septiembre en las toldas de Independiente Santa Fe, luego de conocerse que su técnico, Jorge Bava, podría salir del club al fútbol del exterior.

Todo esto se generó luego de conocerse desde suelo paraguayo que el charrúa tendría arreglado para vincularse a uno de los clubes de mayor renombre en dicho país, como lo es Cerro Porteño.

"Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador. Se trabaja para que el deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026", dijo el periodista César Luis Merlo en horas de la tarde.

La información fue completada por medios paraguayos que dieron ya por sentada la salida del DT del equipo cardenal para irse al balompié guaraní.

"Sras, Sres hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón!]", dijo el comunicador Daniel Maciel.

¿Qué dijeron desde Santa Fe?

Ante este fuerte rumor que sacudió a los hinchas cardenales, Independiente Santa Fe se pronunció este lunes mediante sus redes sociales con un comunicado oficial donde se desmiente la salida del charrúa.

"Independiente Santa Fe informa a los medios de comunicación, opinión pública e hinchas que: A la fecha nuestro director técnico, Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución. La renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025 - II", se leyó.

De darse la salida, Bava dejará el club cardenal en poco menos de un año donde consiguió la décima estrella.

En la actualidad, los cardenales marchan novenos de la liga colombiana con 17 puntos. Además pelean por la Copa Betplay, donde se encuentran en la fase de cuartos de final.

