Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 12: hubo remezón entre los grandes

Tras las victorias de Millonarios, Nacional y Cali, las acciones en la tabla se apretaron.

Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
10:27 p. m.
La duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2025 ha dejado movimientos significativos en la tabla de posiciones, confirmando la solidez de algunos líderes y la urgencia de otros por salir del fondo. Con la mayoría de los partidos disputados, el panorama se va aclarando en la carrera por clasificar a los cuadrangulares finales.

En primera medida, el Atlético Bucaramanga se mantiene en la cima de la tabla, reafirmando su posición con una victoria contundente de 2-0 sobre el Deportes Tolima. Con este resultado, los dirigidos por Leonel Álvarez alcanzan los 24 puntos, consolidándose como el equipo más regular del campeonato y el principal candidato para pelear por el título. Su fortaleza defensiva y la efectividad en ataque lo han convertido en un rival casi imbatible.

El segundo y tercer lugar lo comparten el Junior de Barranquilla y Fortaleza, ambos con 21 puntos. El Junior, a pesar de empatar 2-2 con el Independiente Medellín, se mantiene en la parte alta. Fortaleza, que venía con un invicto destacado, fue derrotado 3-2 por Millonarios, un resultado que lo frena momentáneamente en su excelente campaña.

Por su parte, Llaneros FC con 18 puntos se aferra a la sexta posición. Le sigue de cerca el Atlético Nacional, que escaló posiciones al vencer 2-1 al Unión Magdalena, alcanzando 17 puntos. El Deportivo Cali dio la gran sorpresa de la jornada al golear 4-0 a La Equidad, saltando al octavo lugar con 17 unidades, lo que representa un respiro en su lucha por la permanencia.

Equipos tradicionales como Millonarios y Santa Fe viven realidades dispares. Mientras Millonarios logró una victoria de 3-2 sobre Fortaleza que lo llenó de esperanza, Santa Fe empató 1-1 con Pasto y se estancó en el noveno lugar con 16 puntos, quedando al borde de los clasificados.

Por su parte, el América de Cali, con su victoria 2-1 frente a Once Caldas, logró salir del último puesto de la tabla, una noticia que, aunque pequeña, alivia la presión de su afición.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025

  1. Atlético Bucaramanga: 24 puntos
  2. Junior de Barranquilla: 22 puntos
  3. Fortaleza: 21 puntos
  4. Independiente Medellín: 21 puntos
  5. Atlético Nacional: 20 puntos
  6. Deportes Tolima: 20 puntos
  7. Llaneros FC: 18 puntos
  8. Deportivo Cali: 17 puntos
  9. Independiente Santa Fe: 17 puntos
  10. Alianza FC: 16 puntos
  11. Deportivo Pereira: 14 puntos
  12. Millonarios: 14 puntos
  13. Once Caldas: 13 puntos
  14. Envigado FC: 12 puntos
  15. Águilas Doradas: 11 puntos
  16. Unión Magdalena: 11 puntos
  17. La Equidad: 11 puntos
  18. Boyacá Chicó: 11 puntos
  19. Deportivo Pasto: 10 puntos
  20. América de Cali: 10 puntos
