Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

Independiente Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano, volvió a dejar dudas en su juego, pero al menos logró sumar en condición de visitante.

En su visita al estadio Libertad de Pasto, los cardenales rescataron un empate 1-1 en los últimos minutos, frente a un Deportivo Pasto que llegaba como colero del campeonato.

El partido fue intenso de principio a fin, con emociones en ambos arcos y un cierre dramático que mantuvo en vilo a la afición capitalina hasta el pitazo final.

Pasto sorprendió con gol al inicio del segundo tiempo

El primer tiempo dejó pocas emociones claras. Santa Fe tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con la solidez de Andrés Mosquera Marmolejo, quien evitó la caída de su arco en repetidas ocasiones.

En la segunda mitad, el equipo local salió con mayor ímpetu y consiguió abrir el marcador. Al minuto 48, Yoshan Valois aprovechó un rebote corto del portero cardenal tras un potente disparo de Facundo Boné, y con precisión envió el balón al fondo de la red para poner el 1-0 parcial.

El gol sacudió a los dirigidos por Jorge Bava, que intentaron reaccionar con variantes ofensivas. Ingresaron al terreno Yairo Moreno, Edward López y Marcelo Meli, pero las ideas no fueron claras a la hora de buscar el arco rival.

El gol de Mafla salvó al campeón

Cuando parecía que Santa Fe regresaría a Bogotá con las manos vacías, llegó el alivio. En una jugada llena de rebotes dentro del área, el lateral Christian Mafla apareció para empujar la pelota y decretar el empate 1-1 en el tramo final del compromiso.

Con este resultado, Santa Fe se mantiene en la octava casilla con 17 puntos, mientras que Deportivo Pasto sigue complicado en la parte baja de la tabla, ocupando la casilla 18 con apenas diez unidades.

El campeón tendrá que mejorar su nivel si quiere consolidarse en los puestos de clasificación, mientras los pastusos luchan por salir del fondo.