Qué sanciones podría recibir Santa Fe por actos racistas contra Corinthians

Independiente Santa Fe podría enfrentar una investigación disciplinaria luego de que circularan videos en redes sociales donde algunos aficionados realizaron gestos racistas contra seguidores de Corinthians durante el partido de Copa Libertadores disputado en el estadio El Campín.

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La controversia apareció horas después del empate 1-1 entre Santa Fe y Corinthians. Además de las imágenes que generaron rechazo en la opinión pública, al finalizar el compromiso también se reportó el lanzamiento de objetos hacia futbolistas del club brasileño en medio del ambiente tenso que dejó el gol del empate en tiempo de reposición.

Uno de los videos más compartidos fue publicado por la cuenta brasileña @Casalcoringao. Allí se observa a varios hinchas ubicados en la tribuna oriental haciendo movimientos que en redes sociales fueron interpretados como actos discriminatorios hacia los hinchas de Corinthians.

¿Qué sanciones impone Conmebol por racismo en Libertadores?

La CONMEBOL endureció en los últimos años sus medidas frente a episodios de racismo dentro de las competencias continentales. El reglamento disciplinario contempla castigos deportivos y económicos para los clubes cuyos aficionados incurran en conductas discriminatorias.

Entre los castigos que puede recibir un club aparecen:

Multas económicas

Cierre parcial o total de tribunas

Partidos a puerta cerrada

Restricción de ingreso para aficionados

Pérdida de puntos

Incluso expulsión del torneo en casos graves o reincidentes

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Por ahora, ni Santa Fe ni la Conmebol han emitido comunicados oficiales sobre lo ocurrido en Bogotá.

¿Qué casos similares ha castigado la Conmebol?

En diferentes ediciones de la Copa Libertadores ya se han presentado antecedentes por comportamientos racistas en las tribunas.

En 2024, Cerro Porteño recibió una multa y cierre parcial de tribunas después de denuncias por insultos racistas contra jugadores de Palmeiras durante un partido de Copa Libertadores Sub-20.

River Plate fue investigado por cánticos discriminatorios de algunos aficionados en competencias internacionales, situación que derivó en advertencias económicas y control reforzado en el estadio.

En la Copa Libertadores de 2023, Corinthians recibió sanciones económicas tras comportamientos racistas reportados por aficionados durante partidos internacionales.

También hubo un caso con Boca Juniors, cuando aficionados realizaron gestos discriminatorios en Brasil. La Conmebol aplicó multas y abrió un expediente disciplinario.

En otro episodio recordado, hinchas de Racing Club fueron señalados por insultos xenófobos contra seguidores brasileños en un duelo continental, lo que provocó investigaciones y advertencias oficiales.

En otros casos, la Conmebol exigió a los clubes identificar a los responsables y reforzar medidas de seguridad dentro de los estadios para evitar reincidencias.

La polémica aparece en un momento complejo para Santa Fe, que además complicó sus opciones deportivas tras empatar con Corinthians en Bogotá y quedar comprometido en la tabla de posiciones del Grupo E.