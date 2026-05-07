Independiente Santa Fe aún puede clasificar en Libertadores: estas son las cuentas

Independiente Santa Fe dejó escapar una oportunidad de oro en la Copa Libertadores. El equipo bogotano jugó probablemente su mejor partido del año frente a Sport Club Corinthians, pero un gol en los últimos minutos terminó apagando la ilusión cardenal de sumar tres puntos vitales en el grupo.

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La derrota dejó al conjunto rojo en una situación muy complicada, aunque matemáticamente todavía conserva opciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Eso sí, el panorama depende de una combinación de resultados y de que Santa Fe haga una campaña perfecta en las dos fechas restantes.

Las cuentas de Santa Fe para seguir con vida

Aunque apenas suma dos puntos en cuatro partidos, Independiente Santa Fe aún puede clasificar si gana sus dos compromisos restantes: primero frente a Club Atlético Platense en Bogotá y luego contra Peñarol en Uruguay.

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Pero además de sumar esos seis puntos, necesita que se den otros resultados en el grupo. El primero es que haya empate entre Peñarol y Platense o una victoria del equipo uruguayo.

Si el club argentino gana ese partido, Santa Fe quedará eliminado de cualquier opción de seguir en Libertadores.

También necesita que Corinthians derrote a Peñarol en la quinta jornada y luego haga lo mismo frente a Platense en la última fecha.

Así podría terminar el grupo

Si todos esos resultados se combinan y Santa Fe gana sus dos partidos, la tabla quedaría de la siguiente manera:

Corinthians: 16 puntos Santa Fe: 8 puntos Platense: 7 puntos Peñarol: 2 puntos.

Por ahora, el margen de error es inexistente para el equipo cardenal. Más allá de la dificultad de las cuentas, el club todavía mantiene viva una pequeña esperanza internacional, aunque el objetivo más cercano parece ser asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.