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Así quedó Santa Fe en la tabla tras empate con sabor a derrota frente a Corinthians

Tabla de posiciones de Independiente Santa Fe tras empate ante Corinthians en El Campín.

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Fotos: X Corinthians-Independiente Santa Fe

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
02:54 p. m.
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Independiente Santa Fe dejó escapar una victoria clave ante Corinthians en la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 y complicó su panorama en el Grupo E. El equipo bogotano empató 1-1 en El Campín y quedó parcialmente en la tercera posición con apenas dos puntos.

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El conjunto cardenal llegó a estar arriba en el marcador gracias a Hugo Rodallega, pero un gol en el tiempo de adición cambió el panorama y puso en riesgo la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Santa Fe?

Tras el empate en Bogotá, así quedó la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores 2026:

  1. Corinthians: 10 puntos
  2. Platense: 6 puntos
  3. Independiente Santa Fe: 2 puntos
  4. Peñarol: 1 punto

El club colombiano disputó ya cuatro compromisos y deberá sumar en las dos fechas restantes para mantener opciones de avanzar. Además, estará pendiente del resultado entre Platense y Peñarol, ya que una victoria del conjunto uruguayo podría dejar al equipo cardenal en el último lugar del grupo.

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Corinthians, por su parte, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen organizado por Conmebol. El cuadro brasileño resistió en Bogotá y encontró el empate en el minuto 90+3 con un cabezazo de Gustavo Henrique.

¿Qué pasó en el partido entre Santa Fe y Corinthians?

Santa Fe mostró intensidad y logró imponerse durante varios tramos del encuentro disputado en los 2.600 metros de altura de Bogotá. Hugo Rodallega abrió el marcador al minuto 61 y desató la celebración en el estadio El Campín.

Sin embargo, cuando parecía que el equipo capitalino se quedaba con los tres puntos, Gustavo Henrique silenció a la afición local con el tanto del empate sobre el cierre del compromiso.

Al finalizar el encuentro, Rodallega expresó su frustración por el resultado y reconoció la importancia de la oportunidad desperdiciada.

“Tenemos mucha bronca y enojo porque eran tres puntos fundamentales para nuestras aspiraciones”, afirmó el delantero tras el partido.

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Santa Fe ahora afrontará las dos últimas jornadas con margen de error mínimo si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.

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