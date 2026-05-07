Así quedó Santa Fe en la tabla tras empate con sabor a derrota frente a Corinthians

Independiente Santa Fe dejó escapar una victoria clave ante Corinthians en la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 y complicó su panorama en el Grupo E. El equipo bogotano empató 1-1 en El Campín y quedó parcialmente en la tercera posición con apenas dos puntos.

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El conjunto cardenal llegó a estar arriba en el marcador gracias a Hugo Rodallega, pero un gol en el tiempo de adición cambió el panorama y puso en riesgo la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Santa Fe?

Tras el empate en Bogotá, así quedó la tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores 2026:

Corinthians: 10 puntos Platense: 6 puntos Independiente Santa Fe: 2 puntos Peñarol: 1 punto

El club colombiano disputó ya cuatro compromisos y deberá sumar en las dos fechas restantes para mantener opciones de avanzar. Además, estará pendiente del resultado entre Platense y Peñarol, ya que una victoria del conjunto uruguayo podría dejar al equipo cardenal en el último lugar del grupo.

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Corinthians, por su parte, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen organizado por Conmebol. El cuadro brasileño resistió en Bogotá y encontró el empate en el minuto 90+3 con un cabezazo de Gustavo Henrique.

¿Qué pasó en el partido entre Santa Fe y Corinthians?

Santa Fe mostró intensidad y logró imponerse durante varios tramos del encuentro disputado en los 2.600 metros de altura de Bogotá. Hugo Rodallega abrió el marcador al minuto 61 y desató la celebración en el estadio El Campín.

Sin embargo, cuando parecía que el equipo capitalino se quedaba con los tres puntos, Gustavo Henrique silenció a la afición local con el tanto del empate sobre el cierre del compromiso.

Al finalizar el encuentro, Rodallega expresó su frustración por el resultado y reconoció la importancia de la oportunidad desperdiciada.

“Tenemos mucha bronca y enojo porque eran tres puntos fundamentales para nuestras aspiraciones”, afirmó el delantero tras el partido.

Santa Fe ahora afrontará las dos últimas jornadas con margen de error mínimo si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.