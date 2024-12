Pasto eliminó a Santa Fe con una remontada agónica y sueña: vea el golazo de 'chilena' de Moreno

Este lunes 2 de diciembre, Independiente Santa Fe recibió a Deportivo Pasto para disputar un partido válido por la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Pablo Peirano estaban a escasos 4' de reclamar su primer triunfo en la segunda fase del Clausura; sin embargo, Daniel Moreno Mosquera eliminó a su exequipo con un golazo de 'chilena' y un contragolpe. 1-2 en Bogotá.

Santa Fe recibió un buen apoyo en El Campín a pesar de haber perdido los primeros tres duelos de la zona (5-0 vs. Atlético Nacional; 0-1 vs. Millonarios y 0-1 vs. Deportivo Pasto). Los locales impusieron un ritmo demoledor desde el pitazo inicial de Luis Delgado. Al minuto 13', Diego Alejandro Martínez no tuvo una buena salida tras un tiro de esquina y terminó impactando con su guante a Julián Millán. El referí no se percató de una infracción; sin embargo, recibió una llamada por parte del VAR.

Fernando Acuña le pidió a su colega que fuera a las pantallas y el juez del Valle decidió sancionar pena máxima a favor de Santa Fe. "Opinión seguramente impopular pero para mí es un 'penalito'. Me recuerda al que le dan a Argentina vs. Polonia en el Mundial de Catar 2022, aunque en este hay más intensidad. Igual lo veo más como un toque (contacto) y no como un puño. El VAR Acuña llamó y Delgado lo dio. Pitable que llaman", escribió 'El VAR Central' en su cuenta de 'X'.

Hugo Rodallega se encargó del cobro y engañó al arquero con pasado en Deportes Quindío. 'Hugol', quien le dio el primer festejo a la afición santafereña en los cuadrangulares semifinales, llegó a cinco anotaciones en el Clausura. El partido se volvió físico y los protagonistas se dedicaron a ir al piso, agredir a sus respectivos rivales y complicarle la labor a Delgado.

Daniel Moreno Mosquera eliminó a Santa Fe

Al 90+1', el goleador de la Liga 2024-II ejecutó una brillante 'chilena' y estableció el empate en Bogotá. Moreno Mosquera llegó a 16 anotaciones y silenció a la afición 'albirroja'.

Pues bien, el atacante de la 'fuerza tricolor' no se conformó y al 90+4' se reportó con un doblete para que Pasto siga soñando.

Santa Fe 1 vs. Pasto 2: vea los goles