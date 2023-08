Presidente de Independiente Santa Fe habló sobre la ‘estafa’ en el fichaje de Jersson González

Durante las últimas horas hubo bastante movimiento en las oficinas de Independiente Santa Fe, teniendo en cuenta la supuesta oferta de un club de Francia por Jersson González, jugador del equipo cardenal y que ha tenido una destacable presentación durante la presente temporada con el equipo bogotano.

Según dio a conocer el equipo cardenal por medio de un comunicado, el empresario del jugador y el atacante habían tomado la decisión de salir del fútbol colombiano e ir al fútbol internacional. Sin embargo, luego de estudiar los papeles, el equipo bogotano informó que todo era una estafa y la oferta de Francia era totalmente falsa.

Ante lo sucedido en las últimas horas, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló con el Vbar de Caracol Radio refiriéndose de lo acontecido, dejando claro que el club accedió a negociar fue por la presión del representante, puesto que las directivas querían que el jugador terminara el 2023 con el club.

“La noche del miércoles llegó el empresario del jugador con una oferta que estaban haciendo de un equipo francés, yo le dije que la estudiáramos y veíamos la viabilidad, pero yo no estaba entusiasmado en que tenía que ser ya. Estuvimos hablando con el jugador y yo solicitaba que el jugador nos acompañara un buen tiempo y que jugara hasta diciembre y el empresario estaba siendo presionado por la oferta y cuando le dije que miráramos la viabilidad, entonces que hiciéramos contacto con el equipo”, aseguró el presidente del equipo.

De igual forma, dejó claro que ante la insistencia del empresario, el club accedió a negociar y en medio del intercambio de papeles fue que las directivas se percataron de algunas inconsistencias en la documentación, lo que hizo prender las alarmas en toda la junta directiva del equipo bogotano.

“Comenzamos a analizar los papeles y la documentación y uno ya está acostumbrado a revisar documentos y ser ágil en el ámbito, se determinó que la página insistía que los emblemas del club no estaban y había un correo idéntico al del club, solo lo diferenciaba una raya y ahí nos dimos cuenta de que él estaba siendo engañado y nosotros proveímos eso. No alcanzamos a hacer nada”, añadió Eduardo Méndez.

Santa Fe no le cierra las puertas a nadie

Por último, el presidente dejó claro que las directivas no quieren retener ningún jugador de la plantilla, afirmando que al momento que llegue una oferta por algunos de los miembros del club se va a estudiar, y en dado caso que viable para ambos lados se realizará la negociación.

“Santa Fe no le cerrará el paso a ningún jugador y si hay ofertas importantes no nos opondremos, en este caso no nos opusimos. El empresario estaba afanado, pero tenía que pasar los filtros de seguridad y nos dimos cuenta de que no era una realidad exacta. Se suspendió cualquier conversación con cualquier persona. El empresario reconoció el error y el jugador continuará con nosotros. De pronto querían hacer un acto delictivo”, finalizó Eduardo Méndez.