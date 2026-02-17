Santa Fe no levanta cabeza y fue goleado en su visita a Jaguares: así quedó en la tabla

Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota en la noche de este martes 17 de febrero, tras caer 3-1 frente a Jaguares de Córdoba en el estadio de Montería, por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo cardenal tuvo una presentación discreta y nunca logró encontrarse en el terreno de juego, lo que terminó reflejándose en el marcador y en la tabla de posiciones.

El conjunto dirigido por Pablo Repetto llegó al compromiso con la necesidad de sumar para escalar en la clasificación, pero se encontró con un rival ordenado y efectivo, que supo aprovechar sus momentos para golpear tanto en lo anímico como en lo futbolístico.

Un primer tiempo cuesta arriba

Desde los primeros minutos, Jaguares mostró mayor claridad en el manejo del balón y fue generando aproximaciones que inquietaron a la defensa santafereña. El equipo local encontró espacios y logró abrir el marcador tras una jugada que dejó mal parado al fondo visitante.

Santa Fe intentó reaccionar, pero careció de profundidad en ataque y no logró generar opciones claras para igualar el compromiso. La presión del conjunto cordobés y los errores en salida del equipo bogotano terminaron ampliando la diferencia antes del descanso, dejando el panorama complicado para los cardenales.

Reacción tardía y un resultado preocupante

En la segunda parte, el equipo capitalino buscó adelantar líneas, pero la falta de precisión y la solidez del rival hicieron que el partido se inclinara definitivamente a favor de Jaguares. Los locales encontraron el tercer gol y prácticamente sentenciaron el encuentro, aprovechando los espacios que dejó Santa Fe en su intento por descontar.

Cuando todo parecía terminar con un 3-0 contundente, el delantero Agustín Fernández Frasica logró marcar sobre el minuto 88 para maquillar el resultado y evitar una derrota más abultada. Sin embargo, el gol no alcanzó para cambiar la historia del partido, que terminó 3-1 a favor de Jaguares.

Con este resultado, el conjunto monteriano ascendió a la novena posición con 10 puntos, mientras que Independiente Santa Fe quedó en la casilla 15 con apenas siete unidades. El equipo cardenal continúa lejos de los puestos de clasificación y deberá reaccionar rápidamente si quiere meterse en la pelea por los ocho en las próximas jornadas.