¡Luis Díaz nuevamente le está dando la vuelta al mundo! VIDEO de las 'jugadotas' con las que maravilló en Alemania

El sábado 14 de febrero de 2026, Luis Díaz, como ocurre habitualmente, fue titular en el Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany.

Los bávaros, en condición de visitante, enfrentaron al Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga y lo vencieron 0-3.

En esta ocasión, Luis Díaz volvió a ser protagonista al asistir a Harry Kane para el segundo gol y, además, deslumbró nuevamente a los fanáticos del fútbol en Alemania y en el mundo por su habilidad para encarar.

De esa manera, el guajiro se sigue consolidando como uno de los jugadores más desequilibrantes de Europa.

EN VIDEO: estas son las 'jugadotas' que Luis Díaz realizó en el Bayern Múnich vs. Werder Bremen y no paran de darle la vuelta al mundo

En su visita al Weserstadion, Luis Díaz 'enloqueció' a la defensa del Werder Bremen con cada una de las gambetas que realizó por la banda izquierda.

El extremo de la Selección Colombia le propuso duelos constantes al lateral Niklas Stark, ganó la posición en la mayoría de las ocasiones y no solo quedó en posición de remate, sino que dejó mano a mano en varias oportunidades a sus compañeros de ataque.

Además, Luis Díaz también llegó a pisar el mediocampo para colaborar con la supremacía en esa zona de la cancha y demostró sacrificio en recuperación.

Las jugadas de las que se está hablando en Alemania y el mundo son las siguientes:

Los números del Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga

Tras 22 fechas jugadas, el Bayern Múnich es el único líder de la Bundesliga con una distancia de siete puntos.

Los dirigidos por Vincent Kompany tienen 57 unidades, mientras que el Borussia Dortmund, que es el equipo que los sigue, ha sumado 51.

El próximo partido del Bayern Múnich en la Bundesliga será el próximo sábado 21 de febrero de 2026, a las 9:30 de la mañana, vs. Frankfurt, en el Allianz Arena.