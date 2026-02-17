CANAL RCN
Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe

La finalista de la Casa de los Famosos no se guardó nada tras el escándalo.

Foto: Instagram Melissa Gate

febrero 17 de 2026
05:54 p. m.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia atraviesa su momento crítico tras la explosiva polémica protagonizada por la influencer cucuteña Alexa Torrex y el comediante barranquillero Juanda Caribe. Lo que comenzó como un intercambio de bromas en medio de la competencia ha escalado a un conflicto ético y legal que tiene a la audiencia dividida y al programa en el ojo del huracán.

El conflicto se desató durante una dinámica grupal. Según los hechos registrados, Juanda Caribe utilizó la expresión coloquial "botar el chupo" para referirse a la actitud de Alexa. Sin embargo, la tensión estalló cuando la cantante interpretó que el comediante añadió frases con doble sentido sexual y comentarios despectivos sobre su físico.

La situación alcanzó un nuevo nivel de drama con el ingreso de Jhorman Toloza, prometido de Alexa, durante la dinámica de "El Congelado". Rompiendo con el tono emotivo habitual de estas visitas, Toloza confrontó directamente a Juanda Caribe.

Tras la confrontación, el ambiente en la casa se ha vuelto insoportable para varios participantes. Juanda Caribe, visiblemente afectado por el daño a su reputación, expresó su intención de abandonar la competencia, llegando a afirmar que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de su contrato.

"No voy a poner mi bienestar por encima de estar aquí; me encargo de esto afuera", declaró el barranquillero, sugiriendo que podría emprender acciones legales por difamación.

Melissa Gate se pronunció y mandó mensaje para Alexa Torrex

Tras conocerse todo sobre esta situación, varias voces se han hecho sentir en redes sociales. Una de las que ha hecho más eco es la de Melissa Gate, finalista de la segunda temporada.

Por medio de sus redes sociales, Gate mandó un mensaje de apoyo para la cucuteña, asegurándole que no se encuentra "sola" en esta situación.

"Ahí adentro todo se siente el doble: las miradas, los comentarios, las indirectas, la presión… Te mando mi fuerza, porque tú no estás perdiendo: estás resistiendo", publicó en su cuenta de X.

