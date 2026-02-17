CANAL RCN
¿Cómo tratar la hemofilia? Este es el riesgo si no entregan los medicamentos a tiempo

El tema de la hemofilia está sobre la mesa tras el fallecimiento de un niño de siete años que no recibió la medicina en el tiempo esperado.

febrero 17 de 2026
06:06 p. m.
Kevin Acosta murió a los siete años tras padecer hemofilia, una condición que afecta la coagulación de la sangre. Estuvo dos meses a la espera de que su EPS le suministrara los medicamentos.

El joven vivía en Pitalito (Huila) y tuvo un accidente mientras montaba bicicleta. Sin embargo, por la hemofilia, el sangrado en sus heridas no paró. A pesar de los esfuerzos, falleció el 13 de febrero.

Sin medicamentos desde diciembre

El drama de la familia del menor comenzó en diciembre de 2025, cuando la Nueva EPS dejó de proporcionarle los medicamentos necesarios. La polémica creció tras las recientes palabras del ministro Alfonso Jaramillo y del presidente Gustavo Petro.

La hemofilia es un trastorno hemorrágico que requiere tratamiento constante para prevenir sangrados prolongados y hemorragias graves. Según especialistas, cuando los pacientes reciben la medicación adecuada con la frecuencia óptima, pueden llevar vidas sin complicaciones. Pero, la interrupción del suministro los coloca en situación de riesgo extremo.

¿Qué pasa si los medicamentos se demoran?

"Las personas con hemofilia actualmente son personas que si se encuentran con el tratamiento adecuado, en la frecuencia y con la adherencia correspondiente, pueden tener vidas completamente normales”, explicó Gisela Barros, líder del programa de hemofilia de HOMI.

El verdadero problema no es que Kevin haya salido a montar bicicleta, sino que no se le administró durante más de dos meses un medicamento que tenía que haber recibido de manera mensual.

La ausencia del tratamiento durante más de dos meses consecutivos dejó al menor vulnerable ante cualquier trauma físico. “Esta situación puso a Kevin en una situación de riesgo que favoreció que al tener un trauma tuviera un sangrado que comprometiera su vida hasta fallecer”, ahondó la experta.

Justamente, La Nueva EPS es una de las entidades con mayores saldos en rojo. A mediados de septiembre de 2025, la Contraloría reveló que tenía anticipos pendientes de legalizar por 15.3 billones de pesos, con corte al 30 de junio del mismo año.

