¿Falcao estará contra Nacional? Millonarios confirmó reporte médico oficial

Millonarios encendió las alarmas el pasado fin de semana cuando Radamel Falcao García tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido frente a Llaneros. La salida del delantero generó preocupación entre los hinchas azules, que ahora esperan saber si el goleador podrá estar disponible para el duelo clave por la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, programado para el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

Este martes 17 de febrero, Millonarios publicó el parte médico oficial del jugador, aclarando el panorama sobre su estado físico. Según el comunicado, el atacante presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha y ya inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Parte médico y primeras sensaciones

El anuncio oficial calmó parcialmente la preocupación, ya que se trata de una lesión catalogada como leve. Este tipo de molestias musculares suelen ser comunes en futbolistas de alta competencia, especialmente cuando vienen de cargas intensas de partidos y entrenamientos.

"Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha"

Desde el club no se entregó un tiempo exacto de recuperación, pero se confirmó que Falcao ya está realizando trabajos específicos para acelerar su retorno. La evolución del delantero será monitoreada día a día, con el objetivo de que pueda volver a la competencia sin riesgo de recaídas.

El cuerpo técnico y médico tienen claro que, tratándose de un jugador de experiencia y con historial de lesiones musculares, lo más importante será garantizar una recuperación completa antes de su regreso a las canchas.

La duda para el duelo ante Nacional

El calendario marca como siguiente gran desafío el enfrentamiento ante Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana. El compromiso, de carácter decisivo, ha generado expectativa entre los aficionados, quienes esperan contar con su máximo referente ofensivo.

Aunque la presencia de Falcao no está descartada, su participación dependerá de la evolución que tenga en las próximas semanas. El cuerpo médico evaluará si puede integrarse gradualmente a los entrenamientos colectivos antes del partido.

RELACIONADO Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez

¿Cuánto tarda en sanar una lesión leve de isquiotibiales?

De acuerdo con portales médicos y de fisioterapia deportiva, una lesión muscular leve en los isquiotibiales suele requerir entre 10 y 21 días de recuperación, siempre que no haya complicaciones y el tratamiento sea adecuado. En deportistas de alto rendimiento, los tiempos pueden ajustarse según la respuesta al proceso de rehabilitación y el control de las cargas físicas.

Bajo ese panorama, el tiempo juega a favor de Millonarios, ya que el partido ante Nacional está programado para dentro de poco más de dos semanas. Si la evolución es positiva y no aparecen molestias, Falcao podría llegar en condiciones al compromiso. Sin embargo, la decisión final dependerá del cuerpo médico y del técnico, quienes priorizarán la salud del jugador antes que cualquier urgencia deportiva.