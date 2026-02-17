Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026

Este 17 de febrero de 2026, la emoción de miles de apostadores colombianos llegó a su punto máximo con el sorteo nocturno del Super Astro Luna.

Los participantes seleccionaron sus números y sus signos zodiacales desde las primeras horas de la mañana y esperaron con mucha intriga la hora exacta en la que comenzaron a moverse las balotas.

¿Quiénes fueron los ganadores del Super Astro Luna de este 17 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de febrero de 2026

El sorteo de este 17 de febrero de 2026, como es habitual entre semana, inició a las 10:50 de la noche y fue transmitido en Youtube.

En la edición celebrada en la noche de este martes, el número que marcó la suerte fue el 7501, que estuvo acompañado por el signo zodiacal Acuario.

Este resultado permitirá que quienes hayan apostado con esa secuencia de cuatro cifras y el signo correcto puedan reclamar potenciales premios significativos, según las reglas y modalidades de pago del Super Astro Luna.

Lo que se debe tener en cuenta para jugar al Super Astro Luna

El Super Astro Luna es un sorteo nocturno de chance que se ha consolidado como uno de los favoritos entre los apostadores en Colombia gracias a su combinación de números y signos del zodiaco, una fórmula que mezcla suerte y simbolismo astrológico.

A diferencia de otros juegos numéricos, aquí además de acertar las cifras es necesario coincidir con un signo zodiacal para acceder al premio mayor.

Los sorteos del Super Astro Luna se llevan a cabo cada noche y las bonificaciones pueden ser de 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado.

Además, participar es sencillo: cada jugador elige un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999 y selecciona uno o los doce signos zodiacales.

Con cada nuevo sorteo, el Super Astro Luna renueva las esperanzas de quienes sueñan con una noche afortunada y, por ende, varios participantes ya comenzaron a prepararse para la próxima jornada.