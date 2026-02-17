CANAL RCN
Piden investigar en EE. UU. a Iván Cepeda por ser mencionado en el computador de ‘Raúl Reyes’

La solicitud la hizo Daniel Palacios y tiene que ver con el material en el computador de alias Raúl Reyes.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 17 de 2026
09:00 p. m.
El exministro y candidato Daniel Palacios radicó una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la mención de Iván Cepeda en el computador de ‘Raúl Reyes’.

Palacios viajó hasta Washington y recordó que el material del abatido cabecilla de las extintas Farc está siendo usado como prueba en el indictment contra Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano arrestado el 3 de enero.

Computador de ‘Raúl Reyes’ como prueba contra Maduro

“Le he solicitado a la fiscal general Pam Bomdi de que revise las menciones del hoy candidato Iván Cepeda en los computadores de ‘Raúl Reyes’, los cuales contienen valiosa información y que es hoy pieza fundamental y carga probatoria contra Nicolás Maduro y determine si está amerita investigar formalmente al candidato presidencial”, expuso.

Durante la operación Fénix desarrollada en marzo de 2008 bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue abatido ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano. Tres años después, la Corte Suprema dictaminó que la incautación de los computadores había sido irregular.

¿En qué parte se menciona a Cepeda?

Sin embargo, ese material sí fue admitido por la justicia de Estados Unidos en el caso contra Maduro.

Para cuando ocurrió la operación, ‘Reyes’ era el segundo hombre de las Farc, por debajo de ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’. Lo ubicaron luego de que aeronaves de inteligencia detectaran una comunicación satelital.

En su momento, fue calificado como el golpe más grande contra el grupo armado y su campamento estaba ubicado a 1.800 metros de la frontera. Aunque, para la Corte Suprema, fue una operación que implicó incursión militar en un país vecino, siendo entonces una violación a la soberanía.

Con respecto al material informático del computador, hubo correos en los que supuestamente se hablaba sobre Cepeda convocando a manifestaciones. El 12 de febrero de 2008, ‘Raúl Reyes’ lo mencionó como el promotor de una marcha relacionada con la entrega de secuestrados bajo canjes.

