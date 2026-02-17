¡Quinto técnico despedido en siete jornadas del FPC!

La inestabilidad en los banquillos del fútbol colombiano sigue marcando el arranque de la Liga BetPlay 2026-I. Este martes 17 de febrero se confirmó la salida del quinto entrenador en apenas siete jornadas, una cifra que refleja la presión de los resultados en el inicio del campeonato. El último en dejar su cargo fue Hubert Bodhert, quien no continuará al frente de Alianza Valledupar.

La decisión se tomó tras el empate 1-1 frente a Cúcuta Deportivo, resultado que dejó al conjunto vallenato en el último lugar de la tabla con apenas tres puntos. El equipo no ha logrado encontrar regularidad en lo que va del torneo y los resultados terminaron por desencadenar la salida del estratega.

La decisión tras el empate en casa

El compromiso de este martes era clave para las aspiraciones de Alianza Valledupar, que buscaba sumar su primera victoria del semestre. Sin embargo, el empate frente a Cúcuta Deportivo terminó siendo insuficiente para la dirigencia, que ya venía analizando la situación del cuerpo técnico.

Tras el partido, el presidente del club confirmó la determinación de apartar a Bodhert del cargo, señalando que el bajo rendimiento del equipo había sido determinante. Según explicó, la decisión ya se había conversado previamente y el resultado del encuentro solo terminó de confirmar el rumbo que tomaría la institución.

“Debido al rendimiento consideramos que era necesario pedirle el equipo al profesor. Ya lo habíamos hablado antes de este partido. Dios quiera que el técnico que llegue cambie el rumbo de este momento que estamos viviendo”.

El dirigente manifestó su esperanza de que el nuevo entrenador pueda cambiar la dinámica deportiva y sacar al equipo de la parte baja de la tabla, en un torneo que apenas comienza pero que ya ha dejado varias víctimas en los banquillos.

Cinco técnicos fuera en solo siete jornadas

La salida de Bodhert se suma a una lista de entrenadores que han dejado sus cargos en las primeras fechas del campeonato. Antes de él, ya habían sido destituidos Alexis Márquez, Nelson Flórez, Hernán Torres y Flabio Torres.

El dato evidencia la poca paciencia de las dirigencias en el fútbol colombiano, donde los procesos a largo plazo suelen verse condicionados por los resultados inmediatos. En menos de dos meses de competencia, cinco equipos ya han decidido cambiar de entrenador, lo que confirma un inicio de temporada movido y lleno de decisiones drásticas.

Mientras los clubes buscan soluciones rápidas para mejorar su rendimiento, el torneo continúa su curso con la expectativa de ver si estos cambios logran generar el impacto esperado en cada institución.