Dolor en el periodismo: murió un reconocido y destacado periodista

Su familia confirmó lo ocurrido con un desgarrador mensaje.

febrero 17 de 2026
06:20 p. m.
El pasado 14 de febrero de 2026, murió uno de los periodistas más importantes y emblemáticos de México.

Jorge Meléndez Preciado, que también fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó en medios como Radio Educación y Revista Zócalo, partió de este plano terrenal a sus 81 años.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un sentido comunicado que fue compartido por Periodistas Unidos.

Este fue el desgarrador mensaje tras la muerte de Jorge Meléndez, el reconocido periodista de México

Los seres queridos de Jorge Meléndez destacaron su calidad humana, su trayectoria como periodista y aseguraron que su legado perdurará por siempre.

"De parte de Rosi, Lucia, Mauricio, Azul, Valeria, Jas, Bruno, Milo, Alejandro, Luna y Montserrat, les informamos que, lamentablemente, nuestro padre, pareja, abuelo, amigo, periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez, falleció", se comenzó redactando.

"Es un día triste, pero también de gratitud y esperanza por todo el amor que dejó en este mundo. Nos pidió a todos que sigamos luchando para lograr un cambio y acompañar a quienes no tienen nada y son oprimidos por el sistema. La mejor forma de honrar su memoria es luchar por aquello por lo que él luchó en vida", se complementó.

El mensaje completo es el siguiente:

¿Cuál fue la causa de la muerte del periodista Jorge Meléndez, de México?

Hasta el momento, no se ha conocido cuál fue la causa exacta del deceso del periodista Jorge Meléndez.

Sin embargo, sí ha trascendido que presentó varias complicaciones de salud durante sus últimos días de vida y que, incluso, se organizaron algunas campañas para ayudar a pagar su hospitalización.

"Que en paz descanse", "tuve la oportunidad de conocerlo y fue una gran persona", "se caracterizó por ser fuerte y amoroso" y "un abrazo a su familia", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

 

