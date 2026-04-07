Santa Fe se tiene fe ante Peñarol en Libertadores: Pablo Repetto tiró contundente mensaje

Con la ilusión renovada y la obligación de hacerse fuerte en casa, Independiente Santa Fe se alista para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo bogotano recibirá a Peñarol este jueves en el Estadio El Campín, en un duelo clave para arrancar con pie derecho.

En la antesala del compromiso, Pablo Repetto dejó claro que la localía será un factor determinante. “La localía hay que hacerla respetar. Hacerla fuerte. En la copa ha sido así históricamente”, aseguró, destacando la importancia de sumar en casa en este tipo de torneos.

“Conozco bien a Peñarol”: confianza en el cuerpo técnico

El entrenador de Santa Fe no ocultó su respeto por el rival, pero también mostró confianza en su conocimiento del equipo uruguayo.

“Enfrentamos a un equipo que está muy bien en el campeonato. El técnico lleva un proceso largo que ha hecho buenas copas… conozco bien a Peñarol”, afirmó.

Además, anticipó que el conjunto charrúa podría presentar una propuesta diferente a la que muestra en su liga local. “Seguramente tendrá otra postura a como lo hace en el torneo local”, agregó, dejando ver que el análisis táctico será clave.

Santa Fe llega con mejoras y algunas bajas

En cuanto al presente del equipo, el DT destacó una evolución en el rendimiento reciente. “Nosotros hemos mejorado estos últimos cuatro partidos. Creo que el equipo el último partido (ante Tolima) compitió como uno quiere”, explicó.

El entrenador también reconoció el tropiezo reciente, pero lo calificó como un hecho aislado. “Tuvimos el traspiés de Llaneros que siento que fue una fatalidad. El equipo está mejor… hay ganas e ilusión”, señaló.

Para este compromiso, Santa Fe tendrá algunas ausencias importantes: Mateo Puerta, Ewill Murillo y Yeicar Perlaza no estarán disponibles. Sin embargo, hay noticias positivas con el regreso de Jader Obrian a la convocatoria y la evolución del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien podría ser titular.

El duelo se jugará este jueves 9 de abril a las 9:00 p. m., en un Campín que promete ser un aliado clave para el equipo bogotano en su estreno internacional.