Real Madrid 1-2 Bayern Múnich: así fue el partido de Luis Díaz en el Santiago Bernabéu

El Bayern Múnich dio el golpe en el Estadio Santiago Bernabéu al vencer 1-2 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En una noche cargada de emociones, el colombiano Luis Díaz fue protagonista y abrió el camino para la victoria del conjunto alemán.

El equipo bávaro mostró personalidad en uno de los escenarios más exigentes de Europa y logró una ventaja importante de cara al partido de vuelta, que se disputará en Alemania.

Luis Díaz, figura en el primer tiempo

El primer tiempo fue intenso, con opciones para ambos equipos, pero fue Bayern Múnich el que logró marcar la diferencia. Al minuto 41’, Luis Díaz aprovechó una jugada colectiva para poner el 0-1 parcial.

El colombiano definió con precisión tras quedar mano a mano con el arquero rival, en una acción que silenció al Bernabéu. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios fueron claves para desequilibrar a la defensa del Real Madrid.

Reacción del Real Madrid y lo que viene en la serie

En el segundo tiempo, Bayern Múnich amplió la ventaja con un gol de Harry Kane, que puso el 0-2 y complicó aún más al equipo español.

El descuento del Real Madrid llegó al minuto 74 por intermedio de Kylian Mbappé, quien aprovechó un pase al segundo palo para recortar distancias y mantener viva la serie.

Luis Díaz disputó los 90 minutos, aunque en la segunda parte su rendimiento bajó y se le notó el desgaste físico tras el esfuerzo inicial.

Con este resultado, Bayern Múnich toma ventaja, pero la eliminatoria sigue abierta. El partido de vuelta se jugará el próximo 15 de abril a las 2:00 p. m., donde se definirá qué equipo avanza a las semifinales del torneo más importante de clubes en Europa.