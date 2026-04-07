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Nelson Velásquez frenó su concierto tras ver a un hombre golpear a una mujer: video

Nelson Velásquez interrumpió concierto y enfrentó a hombre por maltrato a mujer.

Nelson Velásquez
Foto: captura pantalla IG Nelson Velásquez

Noticias RCN

abril 07 de 2026
06:07 p. m.
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El cantante de vallenato Nelson Velásquez se volvió tendencia luego de frenar un concierto en Norosí, Bolívar, al presenciar una agresión contra una mujer en medio del público.

Su reacción inmediata, que incluyó detener el show y exigir la salida del agresor, generó respaldo masivo de los asistentes.

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Mientras interpretaba sus canciones, Nelson Velásquez interrumpió abruptamente el espectáculo al notar que un hombre estaba maltratando a una mujer entre los asistentes.

La situación no pasó desapercibida para el cantante, quien desde la tarima exigió la intervención del equipo de seguridad. “¿Cómo le va a pegar a la muchacha?”, expresó visiblemente molesto, mientras pedía que el agresor fuera retirado del lugar.


El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción del artista.

¿Qué ocurrió en el concierto de Nelson Velásquez en Bolívar?

De acuerdo con los registros difundidos, el incidente se produjo en pleno desarrollo del concierto. Tras percatarse de la agresión, Nelson Velásquez no dudó en detener su presentación y ordenar la expulsión del hombre.

Sin embargo, el sujeto se negó inicialmente a abandonar el lugar e incluso respondió con insultos hacia el cantante. La tensión aumentó cuando intentó desafiarlo, lo que provocó la reacción inmediata del público.

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Los asistentes comenzaron a abuchear al agresor y respaldaron la decisión del artista. Ante la situación, Velásquez fue contundente: aseguró que no continuaría con el show si el hombre no era retirado. Esta postura firme terminó inclinando la balanza y permitió que el equipo de seguridad actuara.

Reacción de Nelson Velásquez generó impacto

La respuesta del cantante ha sido ampliamente elogiada porque pone en evidencia el rol que pueden desempeñar las figuras públicas frente a situaciones de violencia.

En lugar de ignorar lo sucedido, decidió actuar y visibilizar el problema ante todos los asistentes.

Además, el respaldo del público fue determinante. La reacción colectiva no solo apoyó a la víctima, sino que también envió un mensaje claro de rechazo frente a cualquier forma de agresión.

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Tras la salida del hombre, el concierto pudo continuar con normalidad y el artista retomó su presentación, interpretando sus éxitos más conocidos.

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