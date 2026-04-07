Luis Díaz silencia el Bernabéu: Vea el GOLAZO con el que pone a ganar al Bayern Múnich sobre Real Madrid!

El nombre de Luis Díaz volvió a brillar en Europa. El colombiano fue protagonista en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League, al marcar un gol clave que silenció al Estadio Santiago Bernabéu.

El duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich prometía emociones, y no decepcionó. En un primer tiempo intenso, de ida y vuelta, fueron los alemanes quienes lograron pegar primero gracias a una jugada colectiva que terminó en los pies del extremo guajiro.

El golazo de Luis Díaz que sorprendió al Bernabéu

Corría el minuto 41' cuando Bayern Múnich armó una acción ofensiva de gran nivel. La jugada comenzó con Serge Gnabry, pasó por Harry Kane y regresó nuevamente a Gnabry, quien filtró un pase preciso.

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Fue entonces cuando Luis Díaz quedó mano a mano frente al arquero Andriy Lunin. Sin dudar, el colombiano definió de manera rastrera para poner el 0-1 parcial.

La anotación cayó como un balde de agua fría para el conjunto español y su afición, que vio cómo el colombiano aprovechó su velocidad y precisión para marcar la diferencia en un escenario de máxima exigencia.

Bayern Múnich se impone en un duelo de alto nivel

Más allá del gol, el primer tiempo dejó claro que Bayern Múnich llegó con una propuesta ofensiva sólida. El equipo alemán mostró mayor control en varios tramos del partido y logró imponer su ritmo ante un Real Madrid que también generó peligro.

El encuentro se mantuvo abierto, con opciones para ambos lados, pero fueron los visitantes quienes lograron capitalizar su mejor momento.

El gol de Luis Díaz no solo abrió el marcador, sino que reafirma su gran momento en Europa y lo consolida como una pieza clave en el esquema del Bayern Múnich en esta instancia decisiva del torneo.