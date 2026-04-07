Confirman la muerte de Mircea Lucescu, DT que dirigió en el repechaje al Mundial 2026

El fútbol europeo está de luto tras confirmarse la muerte de Mircea Lucescu, reconocido entrenador que hasta hace pocos días dirigía a la selección de Rumanía.

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El técnico falleció este martes a los 80 años, luego de sufrir una crisis cardíaca, según informó el hospital de Bucarest donde permanecía internado.

La noticia ha generado impacto en el mundo del deporte, especialmente porque Lucescu venía de liderar al combinado nacional en el repechaje rumbo al Mundial 2026, lo que hace aún más reciente su última aparición en los banquillos.

Un legado histórico en el fútbol europeo

El centro médico destacó la trayectoria del entrenador con un mensaje contundente: “El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados”. Su legado incluye haber sido el primer técnico en clasificar a Rumanía a una Eurocopa, en 1984.

Lucescu no solo dejó huella como entrenador, sino también como jugador. Fue internacional con su país entre 1966 y 1979 y llegó a ser capitán en el Mundial de México 1970, consolidándose como una figura clave en la historia del fútbol rumano.

A nivel de clubes, dirigió en ligas de alto nivel como Italia, Turquía y Ucrania, acumulando más de 30 títulos a lo largo de su carrera, lo que lo posiciona como uno de los técnicos más exitosos de su generación.

Su última etapa y despedida en la selección

El estratega había sido nombrado seleccionador de Rumanía en agosto de 2024, con un contrato de dos años. Sin embargo, su último partido al frente del equipo fue hace apenas dos semanas, cuando cayó 1-0 ante Turquía en las semifinales de la repesca europea.

Esa derrota dejó a Rumanía sin opciones de clasificar al Mundial 2026, cerrando así el ciclo de Lucescu en medio de un momento deportivo complejo.

Su fallecimiento deja un vacío en el fútbol europeo, pero también un legado imborrable tanto en la cancha como en los banquillos.