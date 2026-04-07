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Luis Díaz contó lo que significó anotarle al Real Madrid en el Bernábeu en Champions League

Luis Díaz habló tras su gol al Real Madrid en el Bernabéu por Champions. Esto dijo sobre el partido, su rendimiento y el triunfo del Bayern Múnich.

Luis Díaz gol Real Madrid
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 07 de 2026
05:12 p. m.
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El colombiano Luis Díaz fue una de las grandes figuras en la victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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Tras el compromiso, el extremo habló en zona mixta y dejó sensaciones claras sobre lo vivido en una noche especial.

El guajiro no ocultó su felicidad por el resultado, aunque también reconoció que el equipo pudo haber ampliado la ventaja. “Muy contento por el resultado que se sacó, pero creo que nos vamos con ese sin sabor capaz de poder haber marcado dos goles más. Se hizo un gran partido”, aseguró.

Luis Díaz y lo que significa marcar en el Bernabéu

Para el colombiano, anotar en un escenario como el Santiago Bernabéu tiene un valor especial, más aún en una competencia como la Champions League. “Feliz por ayudar al equipo y marcar. Hay que seguir trabajando, seguir con los pies sobre la tierra y tratar que el próximo partido sea estupendo”, afirmó.

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Díaz también destacó la dificultad del rival y lo complejo que es sacar un buen resultado en Madrid. “El Madrid sabíamos que era difícil y en casa es difícil llevarse un buen resultado”, comentó.

Su presente en Bayern y el respaldo del equipo

Más allá del gol, el atacante analizó el desarrollo del partido. “El Madrid planteó un buen primer tiempo y los dos tuvimos chances. Era un partido disputado... En el segundo tiempo recuperamos más balón, controlamos más el juego y sacamos ese resultado”, explicó.

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Sobre su estado físico, fue contundente: “Son muchos partidos. A mí me encanta siempre estar para jugar, para ayudar al equipo… me siento bien, por lo menos hasta ahora físicamente me siento brutal”.

Además, elogió el trabajo del entrenador Vincent Kompany. “Es bueno, buena persona, cercano… ha formado un grupo muy familiar y tenemos una idea clara”, dijo.

Finalmente, reafirmó su decisión de llegar al club alemán: “Llegué y encajé en un grupo muy bueno. Todos tiran para el mismo lado… disfruto cada partido”.

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