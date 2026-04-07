Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026

La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. Esta genera sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Se contagia fácilmente en personas que no han tenido la enfermedad antes o que no se han vacunado.

En el panorama nacional, Colombia registra un aumento del 15 % en los casos de varicela en lo que va de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud, con corte a la semana epidemiológica 12 (28 de marzo), el país pasó de 4.981 casos en 2025 a 5.709 en 2026.

¿En dónde se están presentando los casos?

El comportamiento al alza se evidencia en varias regiones. Antioquia reporta 593 casos, frente a 482 del año anterior (23 % más), mientras que Norte de Santander pasó de 184 a 390 casos (111,9 %) y Santander de 113 a 270 (138,9 %). Bogotá también registra un aumento, con 1.075 casos frente a 970 (10,8 %), y Cundinamarca alcanza 488 contagios, comparado con 453 en 2025 (7,7 %).

“Aunque Colombia no enfrenta una epidemia de varicela actualmente, los datos sí muestran un incremento de casos en lo que va de este año”, explicó Patricia Tacuma, magíster en Administración de Salud de la Universidad Manuela Beltrán.

Según la experta, “este aumento puede estar relacionado con la acumulación de población susceptible tras la pandemia, la vacunación incompleta y el mayor contacto en entornos escolares”. Además, recordó que la enfermedad presenta picos estacionales, especialmente en meses como abril.

Así mismo, la alta movilidad en Semana Santa también podría haber jugado un papel fundamental en la dinámica del contagio.

“La movilidad de Semana Santa puede actuar como un acelerador temporal de la transmisión de la varicela, pero esto no significa una epidemia nacional. Su principal efecto es la aparición de brotes pequeños y aumentos localizados”, señaló Tacuma.

¿Cómo se contagia esta enfermedad?

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por dos vías: a través de gotas respiratorias al toser, hablar o estornudar, y por contacto directo con el líquido de las ampollas o superficies contaminadas.

“Una persona puede contagiar entre uno y dos días antes de que aparezcan las lesiones y hasta que todas formen costra, lo que facilita su propagación”, explicó la experta de la Universidad Manuela Beltrán.

En personas no inmunes, el riesgo de contagio en contactos cercanos puede alcanzar entre el 80 % y el 90 %, especialmente en espacios cerrados como colegios, hogares o guarderías.

Algunos de los primeros síntomas que aparecen son fiebre, malestar general, cansancio y pérdida del apetito. Después, aparece la erupción en la piel, que evoluciona de manchas rojas a ampollas con líquido y finalmente a costras.

“Se recomienda consultar al médico cuando hay fiebre alta persistente, dificultad para respirar, somnolencia excesiva, vómito o lesiones con signos de infección”, advirtió la experta.

Finalmente, Tacuma reiteró la importancia de la vacunación ya que la primera debe aplicarse al año de edad y la segunda a los 5 años.