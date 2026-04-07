SENA ofrece más de 3 mil vacantes para víctimas del conflicto armado en Bogotá

En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una convocatoria laboral con 3.260 vacantes en Bogotá, dirigida a personas víctimas del conflicto armado.

La iniciativa busca facilitar el acceso al empleo formal, reducir barreras históricas y promover la inclusión productiva en sectores con alta demanda.

El acceso al trabajo digno sigue siendo uno de los principales retos para la población víctima del conflicto armado en Colombia. En respuesta a esta realidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE), abrió una convocatoria con más de 3 mil oportunidades laborales en la capital del país.

Estas ofertas de empleo están diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral, con participación de empresas de sectores estratégicos como tecnologías de la información (TIC), logística, comunicaciones y servicio al cliente. Además, la convocatoria incluye perfiles variados, lo que amplía las posibilidades de vinculación para diferentes niveles de formación.

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Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, la oferta abarca oportunidades para personas con y sin experiencia laboral. En ese sentido, se contemplan vacantes para técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios, lo que refleja una estrategia enfocada en la inclusión y la equidad en el acceso al empleo.

¿Qué oportunidades laborales ofrece el SENA para víctimas del conflicto?

Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la flexibilización de requisitos. A diferencia de otros procesos de selección, en esta jornada se redujeron al mínimo las exigencias relacionadas con experiencia laboral, nivel educativo y referencias personales.

Esta medida reconoce las dificultades que históricamente han enfrentado las víctimas del conflicto armado para acceder al mercado laboral formal.

De acuerdo con cifras generales de organismos nacionales, esta población presenta mayores tasas de desempleo y subempleo, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Asimismo, la jornada no solo se limita a la oferta de vacantes. También integra servicios de orientación ocupacional y apoyo al emprendimiento, lo que permite a los asistentes fortalecer sus habilidades y proyectar su perfil profesional de manera más competitiva.

¿Cómo aplicar a estas ofertas de empleo en Bogotá?

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades deben asistir de manera presencial este jueves 9 de abril de 2026, entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., a la sede de la Agencia Pública de Empleo del SENA, Regional Distrito Capital, ubicada en la calle 65 #11-70.

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Para participar en el proceso de selección, es indispensable llevar la hoja de vida actualizada, el documento de identidad y la certificación que acredite la condición de víctima del conflicto armado.

Cabe destacar que durante la jornada se realizará selección directa por parte de las empresas participantes, lo que aumenta las probabilidades de contratación inmediata. Este tipo de estrategias ha demostrado ser efectivo para conectar rápidamente a los buscadores de empleo con las necesidades del sector productivo.

Esta convocatoria del SENA representa una oportunidad concreta para avanzar en la inclusión laboral y la reparación social de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Al reducir barreras y promover la empleabilidad, se fortalece no solo el desarrollo individual, sino también el crecimiento económico y social de la ciudad.