CANAL RCN
Deportes

DT de Santa Fe puso la cara y explicó por qué fichó a Edwin Mosquera, de Millonarios

Santa Fe viajó a Barranquilla para afrontar el juego de ida de la Superliga, ante Junior. Allí, Pablo Repetto explicó el fichaje de Edwin Mosquera.

Pablo Repetto sobre Edwin Shirra Mosquera
Foto: Santa Fe oficial y Millos oficial

Noticias RCN

enero 14 de 2026
05:10 p. m.
Independiente Santa Fe entra en modo competencia y lo hará con una decisión que no ha pasado desapercibida entre los hinchas. El equipo cardenal debutará oficialmente en 2026 este jueves, cuando visite a Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano, por el partido de ida de la Superliga.

Santa Fe sorprende y le arrebata a Millonarios un nombre muy controversial
En medio del viaje, el técnico Pablo Repetto atendió a los medios y se refirió sin rodeos a una de las contrataciones más comentadas del mercado.

Repetto asumió la responsabilidad por el fichaje de Edwin Mosquera

El entrenador de Independiente Santa Fe habló de la llegada de Edwin Mosquera, jugador proveniente de Millonarios FC, una movida que ha generado debate por su reciente rendimiento.

Santa Fe comenzó a anunciar los fichajes: así va el mercado del 'León' para el 2026
“Lo conocemos, lo habíamos analizado antes. La pregunta viene por las críticas en Millonarios, entendible, sabíamos que íbamos a pasar por eso, pero uno evalúa muchas cosas al momento de contratar”, explicó Repetto, dejando claro que la decisión fue plenamente deportiva y consensuada dentro del cuerpo técnico.

El estratega uruguayo destacó que Mosquera es un futbolista de “ida y vuelta”, y aunque reconoció que su presente no ha sido el mejor, recordó que tiene antecedentes importantes en su carrera.

Santa Fe comenzó a anunciar los fichajes: así va el mercado del 'León' para el 2026
“Jugó en Argentina, en la MLS. Cuando llegó al fútbol colombiano hubo dos equipos grandes que se lo disputaron”, añadió, respaldando el potencial del extremo.

Las referencias que inclinaron la balanza

Repetto también reveló que Santa Fe recibió buenos conceptos desde el entorno de Millonarios. Incluso mencionó una declaración de Radamel Falcao García, quien habría destacado el buen nivel de Mosquera durante la pretemporada. “Tenemos referencias positivas de jugadores del club y del potencial que tiene”, señaló el DT.

Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios
Edwin Mosquera se sumaría así a una lista de refuerzos que incluye a Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Luis Palacios, Helibelton Palacios y Kilian Toscano, conformando la base del proyecto cardenal para 2026.

Con el debut a la vuelta de la esquina, Repetto dejó claro que las decisiones ya están tomadas y ahora será la cancha la que tenga la última palabra.

