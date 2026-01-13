Santa Fe sorprende y le arrebata a Millonarios un nombre muy controversial

El fútbol bogotano amaneció este martes 13 de enero con una noticia que tomó por sorpresa a propios y extraños y que rápidamente sacudió a las dos instituciones más representativas de la capital del país. Un movimiento inesperado en el mercado de fichajes volvió a encender la rivalidad histórica entre Millonarios e Independiente Santa Fe, no desde el terreno de juego, sino desde los escritorios y las negociaciones contractuales.

Según revelaron varios periodistas del país, Edwin ‘Shirria’ Mosquera dejará de ser jugador de Millonarios tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato. La salida del extremo se dará en buenos términos entre las partes, poniendo fin a una etapa que no terminó de consolidarse en el conjunto ‘embajador’. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente su salida, sino el destino inmediato que tendría el futbolista dentro de la misma ciudad.

Un movimiento que sacude a Millonarios y Santa Fe

El giro inesperado se dio cuando trascendió que Mosquera cruzará de orilla en Bogotá para vestir la camiseta de Independiente Santa Fe. El posible traspaso generó reacciones inmediatas entre las hinchadas de ambos clubes, conscientes de lo poco habitual que resulta ver este tipo de movimientos directos entre rivales históricos.

La operación, según las informaciones conocidas, se facilitó tras la rescisión contractual con Millonarios, lo que permitió al jugador negociar su futuro con mayor libertad. Desde el entorno cardenal, la apuesta es clara: sumar velocidad, desequilibrio y proyección ofensiva a un plantel que busca reforzarse de cara a los retos de la temporada 2026.

Santa Fe avanza en la negociación y alista el anuncio oficial

Tal como lo dio a conocer el periodista Mariano Olsen, Edwin Mosquera estaría muy cerca de firmar un contrato por cuatro años con Independiente Santa Fe. El acuerdo incluiría la compra de sus derechos deportivos a Atlanta United de la MLS, club que aún conservaba el pase del futbolista. Este detalle evidencia la confianza de la dirigencia cardenal en el potencial del jugador y su proyección a mediano plazo.

La operación fue confirmada indirectamente por el propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, quien aseguró en declaraciones a Win Sports que Mosquera ya se encuentra realizando los exámenes médicos correspondientes. De superar esta etapa sin contratiempos, el anuncio oficial sería cuestión de horas.

Mientras Millonarios ajusta su plantilla tras la salida del extremo, Santa Fe se prepara para oficializar una incorporación que promete generar debate y expectativa. Más allá del nombre, el movimiento reaviva la rivalidad capitalina y demuestra que el mercado de fichajes sigue dejando decisiones que impactan directamente en el pulso futbolístico de Bogotá.