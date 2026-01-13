Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue dejando revelaciones que aportan contexto a movimientos que marcaron la temporada 2026. En las últimas horas, Alberto Gamero, actual entrenador de Deportivo Cali, confirmó públicamente que intentó convencer a Radamel Falcao García para que se sumara al proyecto del conjunto azucarero, antes de que Millonarios concretara el regreso del histórico goleador al club de sus amores.

La confesión se dio en una entrevista concedida a El Vbar, donde el estratega samario habló con franqueza sobre las gestiones que adelantó tras su salida de Millonarios y su posterior llegada al banquillo del Deportivo Cali. Gamero no ocultó que vio en Falcao una oportunidad deportiva y simbólica para fortalecer su nuevo equipo, apelando a la relación cercana que construyeron durante la primera etapa del delantero en el cuadro embajador.

Gamero admitió el contacto directo con el ‘Tigre’

Según relató el propio entrenador, el contacto fue directo y sin intermediarios. Gamero levantó el teléfono y llamó a Falcao para expresarle su interés, dejándole claro que en Deportivo Cali tendría las puertas abiertas y un rol protagónico dentro del proyecto deportivo. La intención era clara: sumar liderazgo, experiencia y jerarquía a un plantel que buscaba dar un salto de calidad.

El técnico reconoció que la conversación fue respetuosa y transparente, entendiendo desde el primer momento el peso emocional que Millonarios representa en la carrera del delantero. Aun así, no dudó en intentarlo, convencido de que su propuesta deportiva podía resultar atractiva desde lo competitivo.

La respuesta de Falcao y la decisión final

La respuesta del ‘Tigre’ fue sincera y contundente. Falcao le manifestó a Gamero que veía muy difícil vestir otra camiseta en el fútbol colombiano que no fuera la de Millonarios. El vínculo emocional, la identificación con la hinchada y el significado personal de ese regreso terminaron siendo determinantes en su decisión.

Poco tiempo después, Millonarios oficializó el retorno del goleador samario, cerrando así cualquier posibilidad de verlo en otro club del país. Para Gamero, lejos de convertirse en una frustración, el episodio reflejó el respeto mutuo y la claridad con la que ambos manejaron la situación.

Esta revelación no solo confirma que Falcao fue un nombre apetecido en el mercado local, sino que también deja en evidencia la ambición de Deportivo Cali y de su entrenador por construir un equipo competitivo. Al final, el corazón pesó más que cualquier propuesta, y el ‘Tigre’ volvió al lugar donde siempre quiso estar.