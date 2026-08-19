Icfes cambia las pruebas Saber Pro y TyT 2026: ojo a la nueva fecha y citaciones en 2026

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció un cambio importante para los estudiantes que deben presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT durante el segundo semestre de 2026.

Debido a la emergencia ocasionada por el terremoto en Colombia, la entidad decidió aplazar la jornada que estaba prevista inicialmente para el domingo 6 de septiembre.

La nueva fecha será el domingo 18 de octubre de 2026. La decisión afecta a 180.929 personas inscritas, distribuidas en 341 sitios de aplicación en diferentes regiones del país.

¿Por qué el Icfes aplazó las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Según explicó el Instituto, el cambio busca garantizar condiciones adecuadas y seguras para todos los estudiantes. El terremoto afectó varias instituciones educativas ubicadas en las zonas de influencia del evento y algunas estaban previstas como sedes para presentar los exámenes.

La aplicación requiere que los lugares cumplan condiciones de infraestructura y logística. Por esta razón, el Icfes señaló que la decisión permitirá que “todas las personas inscritas cuenten con las mismas garantías al momento de presentar la prueba”.

Saber Pro y Saber TyT están dirigidas a estudiantes próximos a terminar sus estudios de educación superior y su presentación constituye un requisito para obtener el título correspondiente.

Nuevo cronograma de las pruebas Saber Pro y TyT 2026

Con la reprogramación, los estudiantes deberán tener presentes varias fechas. Las nuevas citaciones serán publicadas el viernes 2 de octubre, mientras que la aplicación se realizará el domingo 18 de octubre.

Ese mismo día, el Icfes entregará un certificado físico de presentación que podrá utilizarse ante las instituciones de educación superior como constancia para procesos de grado, siempre que el estudiante cumpla los demás requisitos académicos.

Posteriormente, desde el lunes 9 de noviembre, estarán disponibles los certificados digitales de asistencia.

Finalmente, los resultados individuales de Saber Pro y Saber TyT podrán consultarse y descargarse a partir del viernes 19 de febrero de 2027 en la página oficial del Icfes.

La entidad reiteró que la reprogramación busca proteger el derecho a la evaluación y acompañar a la comunidad educativa durante la emergencia que atraviesa el país.