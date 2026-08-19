“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Una reciente entrevista por parte del cantante Pipe Bueno, junto al actor Juan Pablo Raba, ha generado gran conmoción en el mundo del entretenimiento ya que el cantante habló, por primera vez, sobre los problemas que ha enfrentado con su relación, su proceso de conversión y el punto de quiebre que lo llevó a pensar en la separación sentimental.

Tras hablar abiertamente sobre sus problemas con el alcohol y revelar que su prometida estuvo a punto de dar por finalizada su relación, la empresaria tomó sus redes sociales para referirse a la situación personal que el padre de sus hijos dio a conocer ante el público.

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¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre sus problemas sentimentales?

La creadora de contenido rompió el silencio en horas recientes al compartir una extensa reflexión, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, en donde reveló detalles de la fuerte crisis matrimonial que atravesó con Bueno que la llevó a replantearse su futuro familiar junto a este.

“Me ha tocado vivir momentos muy difíciles al lado de mi pareja. Acompañarlo en su proceso para superar una adicción, darle la mano cuando más lo necesitaba, criar a nuestros hijos, sostenerlos como familia y, al mismo tiempo, seguir construyéndome a mí misma, trabajando por mis sueños y mi carrera”, aseguró la mujer.

Así mismo, detalló que incluso atravesó por momentos en los que se “desenamoró”. Sin embargo, expresó que decidió apoyar a su esposo al atravesar por una complicada “guerra espiritual”.

“Para mí hubiese sido más fácil irme. Gracias a Dios he construido una carrera sólida, soy una mujer independiente y sé que puedo salir adelante. Pero decidí quedarme porque yo todavía creía en nosotros y en la familia que estábamos construyendo”, añadió.

Finalmente, aseguró que la continuidad de su relación se debe a la obra de Dios, pues su fe es considerada como el motor principal de su familia.

Pipe Bueno habló sobre sus problemas sentimentales

Por su parte, el cantante decidió narrar detalles del crucial momento en el que estuvo a punto de perder a su familia a causa de su adicción al alcohol y la vida que llevaba al encontrarse alejado de Dios.

“Ese día empezó una transición y pensé en mis hijos (...) de repente empezó a llegarme un sentido de que yo quiero verme viejo con mis hijos, quiero tener una carrera longeva, yo quiero estar saludable, tengo que parar y ver a mis hijos. Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos, la decisión ya estaba en su corazón”, señaló.

Finalmente, narró que su acercamiento a la fe lo llevó a resolver varios de los problemas que en dicho instante le robaron su paz durante varias noches.