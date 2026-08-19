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Preocupante: Jamal Musiala sufre segundo desmayo en tres días

Tres días después de caer desmayado en un juego amistoso, el volante del Bayern Múnich, volvió a desplomarse en el campo de juego.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
10:36 a. m.
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Apenas tres días después de sufrir un desmayo en pleno campo de juego, el mediocampista del Bayern Múnich y compañero de 'Lucho' Diaz, Jamal Musiala volvió a sufrir una descompensación en el juego entre Heidenheim y el club 'bávaro´.

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En el juego amistoso disputado en el Voith-Arena de Heidenheim, el '10' del Bayern solo llevaba ocho minutos en campo cuando cayó al suelo y despertó la preocupación de todos en el estadio. Los jugadores de ambas escuadras se reunieron alrededor de él para que las cámaras no pudieran enfocarlo y para tranquilidad de todos, logró salir caminando.

¿Qué dijo Bayern Múnich sobre el segundo desmayo de Musiala?

Tras el episodio, el director deportivo de Bayern Múnich fue consultado por la situación del jugador y respondió lo siguiente:

Jamal hablará pronto al respecto. Lo sabíamos y estamos al tanto de la situación. Jamal se pronunciará.

Como era de esperarse, al finalizar el partido, tanto el director deportivo como el director técnico, Vincent Kompany, tuvieron que responder varias preguntas sobre el tema, pero al tratarse de algo tan delicado, prefirieron ser cautelosos y esperar que sea el propio jugador el que entregue declaraciones sobre su estado de salud.

Tal como lo informó el propio club, fue el mismo jugador el que comunicó cómo estaba su estado de salud a través de un comunicado publicado en su Instagram en el que entrega un parte de tranquilidad a todos sus seguidores.

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¿Qué dijo Jamal Musiala sobre su estado de salud?

"Se me han diagnosticado ausencias que ocurren temporalmente por breves momentos, pero que son bien tratables, las cuales se deben a una disfunción neurológica.", informó en su cuenta de Instagram. Además, informa que aunque parece un situación aterradora, estas complicaciones ya hacen parte de su vida cotidiana.

Para terminar de dar calma al público, el jugador escribió:

Lo importante es que no existe ningún riesgo de salud más allá de esto. (...) Ha sido mi deseo personal enfrentar el desafío y, con la aprobación de los médicos especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en la recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión de jugar al fútbol.

De esta forma, Musiala confirma que continuará jugando al fútbol, siempre bajo cuidado médico, porque es lo que lo motiva a seguir adelante y pidió a los aficionados tener comprensión ya que el tema solo lo tratará con su familia, el club y los médicos expertos.

 

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