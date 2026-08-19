Santa Fe y un partido que va más allá del orgullo ante River Plate: el dinero que está en juego

Independiente Santa Fe tendrá una noche especial este miércoles 19 de agosto. A partir de las 7:30 p. m., el cuadro cardenal recibirá a River Plate en El Campín por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

La serie se definirá la próxima semana en Argentina y, además del prestigio deportivo, hay una importante suma de dinero en juego.

Eliminar al conjunto argentino representaría uno de los grandes golpes internacionales del León en los últimos años y, de paso, significaría un ingreso millonario para las finanzas del club.

¿Cuánto dinero ganaría Santa Fe si elimina a River Plate?

Si Santa Fe supera la serie y consigue su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, recibirá 700.000 dólares como premio económico por alcanzar esta fase del torneo.

Tomando como referencia un dólar cercano a los $3.060, la cifra equivale aproximadamente a $2.140 millones de pesos colombianos.

Se trata del premio correspondiente únicamente a avanzar a cuartos de final, por lo que el equipo podría continuar aumentando sus ingresos si posteriormente logra instalarse entre los cuatro mejores del campeonato.

Antes de pensar en ese dinero, Santa Fe deberá sacar ventaja en Bogotá y luego afrontar la definición como visitante en Argentina.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a River Plate

El cuadro cardenal tendrá a disposición los siguientes jugadores para el compromiso:

Arqueros: Weimar Asprilla y Emiliano Contreras.

Weimar Asprilla y Emiliano Contreras. Defensas: Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Kevin Balanta, Jeison Angulo, Christian Mafla y Jhojan Zúñiga.

Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Kevin Balanta, Jeison Angulo, Christian Mafla y Jhojan Zúñiga. Volantes: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez, Luis Palacios, Omar Fernández, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera.

Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Yilmar Velásquez, Luis Palacios, Omar Fernández, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera. Delanteros: Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega y Cristhian Portocarrero.

Santa Fe buscará aprovechar el apoyo de su gente en El Campín para viajar a Argentina con ventaja y acercarse a los cuartos de final de un torneo que ya sabe lo que significa ganar.