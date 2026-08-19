CANAL RCN
Colombia

Exministro Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades: fue legalizada su captura

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del exministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, señalado de tres delitos.

Exministro Luis Fernando Velasco se entregó a las autoridades: tenía orden de captura
Foto: Ministerio del Interior

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Noticias RCN conoció la orden de captura que expidió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el caso de la UNGRD.

Corte Suprema ordena dejar en libertad de Luis Fernando Velasco, exministro salpicado por el caso UNGRD
RELACIONADO

Corte Suprema ordena dejar en libertad de Luis Fernando Velasco, exministro salpicado por el caso UNGRD

De acuerdo con la información conocida, Velasco se habría entregado voluntariamente a las autoridades y ya se habría legalizado su respectiva captura; así lo confirmó la Fiscalía:

El exfuncionario fue vinculado formalmente por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer por presuntamente intervenir en el direccionamiento de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar votos que permitieran el paso de proyectos gubernamentales en el Congreso.

VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD
RELACIONADO

VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD

Exministro Luis Fernando Velasco tendrá casa por cárcel

La notificación de captura del exministro del Interior del gobierno Petro, firmada por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Patricia Mojica, señala que el lugar de reclusión en el que permanecerá Velasco será su domicilio.

El exministro, quien tenía una orden de captura vigente en su contra por su presunta participación en el millonario desfalco de la UNGRD, caso en el que se le señala de, al parecer, haber tenido un papel clave en los supuestos sobornos entregados a congresistas para que aprobaran las reformas del gobierno que en ese momento se adelantaban en el órgano legislativo.

El pasado 6 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, dejó sin efectos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y el exministro quedó en libertad.

UNGRD, Invías y Contraloría fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso contra Velasco y Bonilla por presunta corrupción
RELACIONADO

UNGRD, Invías y Contraloría fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso contra Velasco y Bonilla por presunta corrupción

La petición de Luis Fernando Velasco para seguir en libertad

En medio de la audiencia de legalización de captura, Velasco le solicitó a la magistrada dejarlo en libertad mientras avanza el proceso:

Que desista. Que esos congresistas que cada vez que había que tomar temas complejos le entregaban esa responsabilidad (…) Fui senador, fui presidente del Congreso, creí en un proceso político. Fui ministro, eso no me hace peligroso, señora magistrada.

Asimismo, argumentó las situaciones a las que se ha enfrentado durante su vida política:

“Tres veces me intentaron secuestrar, una vez me hicieron un atentado gravísimo entre Doncello y Paujil en Caquetá, donde cuatro de mis escoltas resultaron heridos. Hace 18 años me hicieron un montaje judicial, estuve cuatro meses en La Picota, me declaró inocente la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Sobre el mediodía, se conoció que el Inpec está a la espera de la notificación formal del fallo para procesar a el traslado de Luis Fernando Velasco desde una guarnición militar, donde se habría entregado, hacia su lugar de residencia.

Estos fueron los argumentos de la magistrada Aura Rosero para enviar a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
RELACIONADO

Estos fueron los argumentos de la magistrada Aura Rosero para enviar a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Presidencia de Colombia

Capturan en Valledupar a ‘Ever’, cabecilla de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

DNP

Director del DNP Julián Buitrago detalla plan de reconstrucción tras terremoto

Congreso de la República

Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Congreso no dejar salir del país a Gustavo Petro

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy, 19 de agosto: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 19 de agosto de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Santa Fe

Santa Fe podrá recibir más de 30 mil donaciones en su partido vs. River Plate

A través de sus redes sociales el club informó que antes del partido contra River, continuará recibiendo donaciones para los afectados por el terremoto.

Redes sociales

“Me desenamoré”: Luisa Fernanda W se sinceró sobre su relación con Pipe Bueno

Chile

Chile decreta estado de excepción por las fuertes lluvias que tienen inundada la zona norte

Salud mental

Cómo acompañar a los más pequeños después de vivir un terremoto, según expertos