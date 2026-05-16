CANAL RCN
Tendencias

Hija Yeison Jiménez habló sobre el reality para buscar nuevo vocalista de su banda: "Le gustaría"

Thaliana Jiménez apareció en un emotivo video para aclarar el verdadero objetivo del reality que busca una nueva voz para la agrupación.

Yeison Jiménez banda
FOTO: Yeison Jiménez

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La banda del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez es tema de conversación en redes sociales tras el anuncio de un reality con el que se busca encontrar una nueva voz principal para la agrupación del artista.

¡Hasta el cielo! Yeison Jiménez arrasó en los Premios Nuestra Tierra 2026
RELACIONADO

¡Hasta el cielo! Yeison Jiménez arrasó en los Premios Nuestra Tierra 2026

La controversia aumentó luego de que Miguel Huertas, quien era corista de Yeison, tomara la decisión de dar un paso al costado, renunciando al agrupación, luego de que anunciara públicamente que no estaba de acuerdo la idea.

Hija de Yeison Jiménez habló sobre el reality

En medio de las reacciones, Rafael Muñoz, mánager del artista, aseguró públicamente que el propósito del reality no es encontrar un reemplazo para Yeison Jiménez, sino darle continuidad al proyecto musical que dejó el cantante.

Esa versión fue respaldada recientemente por Thaliana Jiménez, hija menor del artista, quien apareció en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda.

En el clip, la menor recordó con emoción la voz de su padre. “Mi papá cantaba muy bonito”. Además, dijo que la agrupación sí está buscando a alguien que cante bien para interpretar las canciones de su padre, pero dejó claro que no se trata de reemplazarlo.

Es para seguir construyendo lo que mi papá dejó (...) a mi papá le gustaría que su música se siguiera escuchando por todo el mundo.

¿Cómo participar en el reality de la Banda del Aventurero?

La Banda del Aventurero abrió oficialmente la convocatoria para encontrar la nueva voz que acompañará el proyecto musical que dejó Yeison Jiménez. Las personas interesadas en participar en el reality deberán ser mayores de edad y publicar un video de máximo un minuto interpretando un cover del artista en Instagram y TikTok, mostrando su talento musical.

Corista de Yeison Jiménez se retira de la banda y anuncia nuevo proyecto
RELACIONADO

Corista de Yeison Jiménez se retira de la banda y anuncia nuevo proyecto

Los aspirantes también deberán completar un formulario oficial con sus datos personales y el enlace del video publicado en redes sociales. La agrupación indicó que las siguientes fases de la convocatoria y las audiciones presenciales en Bogotá serán anunciadas a través de la cuenta oficial de Banda del Aventurero.

La fecha límite para enviar el material y realizar la inscripción será el 21 de mayo de 2026. Además, aclararon que toda la información del proceso será enviada únicamente al correo electrónico registrado, por lo que recomendaron revisar constantemente la bandeja de entrada y la carpeta de spam.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Karen Sevillano y el gesto de Lina Tejeiro que le cambió la vida

La casa de los famosos

¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue

La casa de los famosos

¡Hubo un cambio de último momento en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

China

Putin visitará China tras Trump: alianza estratégica y acuerdos clave

La visita de Putin se produce tras la partida de Trump de Pekín el viernes.

Bogotá

Controles en puntos de acceso a Bogotá se intensifican para prevenir delitos

Liga BetPlay

Atlético Nacional jugará con ventaja en Medellín: el 'verdolaga' ganó por la mínima ante Tolima

Cuidado personal

¿Cuándo acudir al médico por un mareo? Estas son las alertas