Hija Yeison Jiménez habló sobre el reality para buscar nuevo vocalista de su banda: "Le gustaría"

La banda del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez es tema de conversación en redes sociales tras el anuncio de un reality con el que se busca encontrar una nueva voz principal para la agrupación del artista.

La controversia aumentó luego de que Miguel Huertas, quien era corista de Yeison, tomara la decisión de dar un paso al costado, renunciando al agrupación, luego de que anunciara públicamente que no estaba de acuerdo la idea.

Hija de Yeison Jiménez habló sobre el reality

En medio de las reacciones, Rafael Muñoz, mánager del artista, aseguró públicamente que el propósito del reality no es encontrar un reemplazo para Yeison Jiménez, sino darle continuidad al proyecto musical que dejó el cantante.

Esa versión fue respaldada recientemente por Thaliana Jiménez, hija menor del artista, quien apareció en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda.

En el clip, la menor recordó con emoción la voz de su padre. “Mi papá cantaba muy bonito”. Además, dijo que la agrupación sí está buscando a alguien que cante bien para interpretar las canciones de su padre, pero dejó claro que no se trata de reemplazarlo.

Es para seguir construyendo lo que mi papá dejó (...) a mi papá le gustaría que su música se siguiera escuchando por todo el mundo.

¿Cómo participar en el reality de la Banda del Aventurero?

La Banda del Aventurero abrió oficialmente la convocatoria para encontrar la nueva voz que acompañará el proyecto musical que dejó Yeison Jiménez. Las personas interesadas en participar en el reality deberán ser mayores de edad y publicar un video de máximo un minuto interpretando un cover del artista en Instagram y TikTok, mostrando su talento musical.

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Los aspirantes también deberán completar un formulario oficial con sus datos personales y el enlace del video publicado en redes sociales. La agrupación indicó que las siguientes fases de la convocatoria y las audiciones presenciales en Bogotá serán anunciadas a través de la cuenta oficial de Banda del Aventurero.

La fecha límite para enviar el material y realizar la inscripción será el 21 de mayo de 2026. Además, aclararon que toda la información del proceso será enviada únicamente al correo electrónico registrado, por lo que recomendaron revisar constantemente la bandeja de entrada y la carpeta de spam.