Santa Fe y River no se sacaron diferencias en picante partido de ida en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y River Plate igualaron 0-0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un duelo marcado por la intensidad y las llegadas claras del conjunto local, el equipo colombiano no logró traducir su superioridad en el marcador y dejó la serie totalmente abierta.

Resumen Santa Fe 0 River Plate 0

Desde el pitazo inicial del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, el encuentro mostró un ritmo electrizante. Aunque los dirigidos por Eduardo Coudet tomaron la iniciativa de la posesión en el arranque, fue Santa Fe quien generó el mayor peligro aprovechando las transiciones rápidas y los espacios que concedía la zaga visitante.

El gran protagonista de la noche fue el atacante argentino Nahuel Bustos. A los 13 minutos del primer tiempo, avisó con un potente disparo que el arquero Santiago Beltrán logró manotear antes de que impactara en el travesaño. Cerca del cierre de la primera mitad, Bustos volvió a rozar el gol al estrellar un derechazo cruzado contra el parante derecho de la portería 'Millonaria'.

En el complemento, la tónica se mantuvo con el cuadro 'Cardenal' ejetutando una presión alta que incomodó las salidas de River. Nuevamente Bustos tuvo la oportunidad más clara del partido al quedar mano a mano tras un error defensivo, pero su intento de picar el balón se fue por encima del arco.

Para el tramo final, el estratega de River echó mano al banquillo con los ingresos de Thiago Almada y Joaquín Freitas buscando refrescar el ataque, pero no fue suficiente para romper el cero.

Con este resultado, el desenlace de la llave queda completamente abierto para el partido de vuelta, programado para el próximo 26 de agosto en el Estadio más Monumental de Buenos Aires. El vencedor de esta serie se medirá en los cuartos de final contra el ganador del cruce entre Olimpia y Vasco da Gama.