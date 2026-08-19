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Ataque contra estación de Policía en Bolívar deja siete uniformados heridos

El gobernador hizo un llamado urgente al ministro de Defensa a hacer frente al fortalecimiento de grupos armados en la región.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
09:22 p. m.
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La población de Norosí, en el departamento de Bolívar, quedó en medio de un ataque registrado contra la estación de Policía local, en el transcurso del miércoles 19 de agosto.

En el ataque, según el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se utilizaron drones y ráfagas de fusil, que dejan un saldo preliminar de siete uniformados heridos:

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“Acaba de ser atacada la estación de Policía de Norosí en el sur de nuestro departamento. Utilizaron drones y fusiles para atentar contra la fuerza pública. Siete policías heridos”, informó el mandatario, poco antes de las 4:00 de la tarde.

Los uniformados que resultaron heridos fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial en el que reciben atención médica, bajo pronóstico reservado.

Un llamado de ayuda al Gobierno Nacional:

Junto al reporte, el gobernador Arana hizo “un llamado urgente al señor ministro de Defensa, estos grupos se fortalecieron durante los últimos años causando el peor de los daños a nuestra región”.

E insistió en que “¡Necesitamos recuperar el territorio, y devolverle la tranquilidad a sus habitantes!”.

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Según chats que circulan en redes sociales, supuestos integrantes del ELN estarían detrás del ataque registrado contra el casco urbano de Norosí, desde el mediodía de este miércoles.

En las conversaciones sugieren, además, que varios niños se encontraban en clase cuando inició el ataque y quedaron atrapados en la escuela, hasta que pudo recobrarse el orden en el municipio.

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